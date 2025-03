Вышел трейлер фильма «Дольче!» с Венсаном Касселем и Пласидо Доминго

27 марта в России выходит киноспектакль "Дольче!" с Венсаном Касселем ("Сент-Экзюпери") в главной роли. Фильм расскажет историю Орфея и Эвридики в рамках современности.

По сюжету жених, потерявший невесту в день свадьбы, отправляется за ней в загробный мир, потому что не мыслит жизни без возлюбленной. Для съемок фильма использовались костюмы Dolce&Gabbana.

В фильме также звучат хиты мировой оперы и современной музыки: знаменитые арии и музыка опер Пуччини, Верди, Глюка, Беллини, Бизе, Россини, "Вальс" Равеля и песня The Power of love (Frankie Goes to Hollywood).

Режиссерами и авторами сценария выступили Давиде Ливерморе (театральный режиссер Ла Скала, Римской оперы) и Паоло Джеп Кукко (автор видеодизайна спектаклей Ла Скала, Оперы в Сиднее).

Помимо Касселя, роли исполнили Фанни Ардан ("Горизонт в огне"), Катерина Мурино ("Голос из камня"), Пласидо Доминго и другие.