Режиссер «Обезьяны» ответил, хочет ли снять «Джеймса Бонда» для Amazon

Американский режиссёр Осгуд Перкинс стал гостем рубрики «Спроси меня о чём угодно» на сайте Reddit. Постановщик фильмов ужасов «Обезьяна» и «Собиратель душ» ответил на множество вопросов обычных пользователей о своих картинах и планах на будущее.

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Так, пользователь под ником jokermobile333 спросил у Перкинса, планирует ли он заняться фильмами по «Джеймсу Бонду». После того как Amazon получила полный творческий контроль над франшизой, кандидатура Перкинса звучала не раз, однако сам постановщик не заинтересован в этом. Судя по всему, режиссёр испытывает неприязнь к методам работы Джеффа Безоса, главы Amazon.

Хочу ли я снять нового «Джеймса Бонда»? Нет, потому что к чёрту Джеффа Безоса.

Ранее Amazon уже запустила в работу сериал «Властелин колец: Кольца власти» по культовой вселенной Джона Толкина. Шоу получило смешанные отзывы от зрителей и критиков, а рейтинги просмотров второго сезона серьёзно упали.