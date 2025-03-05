Опубликованы тизер мультфильма «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

Анимационный фильм "Пираты опасного моря: Капитан Клык" выйдет в российский широкий прокат 10 апреля. Представлены тизер, постер и другие материалы проекта.

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Фильм расскажет о приключениях пиратов под предводительством капитана Клыка. Когда коварная графиня Сибилла похищает юнгу Пинки, команда отправляется на его поиски. В пути героям предстоит столкнуться с опасностями и раскрыть планы графини, угрожающие всему пиратскому королевству.

Режиссёром проекта выступил Расмус А. Сивертсен, известный по анимационным фильмам "Три разбойника и Лев" и "Рождественские истории Астрид Линдгрен". Производство картины осуществлено в Норвегии, прокатчиком выступает Capella Film. Возрастной рейтинг - 6+.

Персонаж капитана Клыка (в оригинале - Капитан Саблезуб) был создан норвежским драматургом Терье Фальком Формоэ в 1990-х годах. Первоначально герой появился в театральных постановках, позднее стали выходить фильмы, сериалы, комиксы и игры по мотивам его приключений.