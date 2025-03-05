Вышел русский трейлер мелодрамы «Шоугерл» с Памелой Андерсон

Вышел русский трейлер мелодрамы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон («Спасатели Малибу»). В ролике показали главную героиню и отзывы критиков о картине.

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Согласно синопсису, стареющая танцовщица узнаёт, что шоу, которому она посвятила долгие годы своей жизни, закрывают. Другие детали пока не раскрываются.

Ко всему прочему в актёрский состав также вошли Кирнан Шипка, Бренда Сонг, Билли Лурд, Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Джон Клофайн, Патрик Хилгарт, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман и другие. Кресло режиссёра заняла Джиа Коппола.

Премьера ленты «Шоугёрл» в кинотеатрах России состоится 20 марта.

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Видео доступно в VK-паблике Capella Film. Права на видео принадлежат Utopia Media.

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