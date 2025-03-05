Завершились съемки «16 лет и 9 месяцев» со Дарьей Матвеевой

Телеканал ТВ-3 делится объявляет о завершении съёмок сериала "16 лет и 9 месяцев" о школьнице Тоне, которая встает перед сложным выбором. Ее случайная беременность становится и сюрпризом, и испытанием для всей семьи.

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Чтобы понравиться главному красавцу школы Семену, 16-летняя отличница Тоня пытается казаться старше и врет, что давно встречается с парнями. Но для Семена свидание с Тоней - просто развлечение, а для Тони - первый раз. Через пару недель она узнает, что беременна. Девушка остается совсем одна перед сложнейшим выбором. Единственным, кто подставил плечо, неожиданно оказывается одноклассник Тони - Митя. Под гнетом осуждения со стороны общества героине придется пройти трудный путь.

Роли в проекте исполняют Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Валентина Карташева и другие. Режиссер и автор идеи - Анна Курбатова.

Валентина Карташева, актриса:

"Это история о страхе, одиночестве, с которым в определенный момент сталкивается каждый подросток, независимо от количества его друзей, о появлении ответственности и о поиске себя - как вовне, так и внутри".

Премьера сериала "16 лет и 9 месяцев" ожидается в 2025 году в эфире телеканала ТВ-3. Драмеди будет состоять из 10 серий.