Как изменился интерес россиян к «Оскару» в 2025 году

Церемонию кинопремии "Оскар" в 2025 году посмотрели в два раза больше россиян, чем в 2024 году. Об этом сообщили аналитики "Мегафона" и видехостинга Rutube, проводившего прямую трансляцию мероприятия.

"Номинация Юры Борисова на кинопремию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" ожидаемо вызвала повышенный интерес россиян к церемонии вручения премии. В ночь на 3 марта за онлайн-трансляцией из театра Dolby в Лос-Анджелесе следили в два раза больше зрителей, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.

Онлайн-трансляцию церемонии вручения кинонаграды можно было посмотреть на Rutube, на сайтах самой премии, а также на ресурсах телеканала American Broadcasting Company (ABC).

Как показал анализ обезличенных данных абонентов "Мегафона", объем мобильного трафика на российскую площадку в ночь проведения мероприятия вырос более чем в два раза относительно прошлогодней церемонии. При этом на сам сайт американской кинопремии объем трафика увеличился на 13%, а на сайт ABC - на 30%.

Количество уникальных пользователей, смотревших церемонию, по данным Rutube, выросло в 2,2 раза по сравнению с "Оскаром" 2024 года. Чаще остальных за вручением премии следили зрители в возрасте 25-35 лет.

Активнее всего церемонию вручения статуэток смотрели жители Москвы, на которых пришлось 19,17% от всего числа зрителей на Rutube. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей в 7%, а тройку замыкает Новосибирская область (2,35%). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский (1,73%) и Хабаровский края (1,65%).