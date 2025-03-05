Азиатские сериалы удерживают интерес россиян на протяжении 11 недель

Сериалы из Восточной Азии удерживают интерес россиян на протяжении рекордных 11 недель, рассказали в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

С 10 февраля по 2 марта (три недели) Индекс Кинопоиск Pro возглавляет продолжение аниме «Поднятие уровня в одиночку». Сериал сумел дважды обновить рекорд интереса к аниме по итогам одной недели — сейчас он составляет 532 балла. Ранее (в период с 23 декабря 2024 года по 23 февраля 2025 года) Индекс возглавлял второй сезон южнокорейской «Игры в кальмара».

Последний раз сериалы из одного региона, не считая отечественных проектов, доминировали в Индексе летом 2024 года. Тогда с 10 июня по 18 августа (10 недель) Индекс Кинопоиск Pro возглавляли два американских сериала — «Пацаны» и «Дом Дракона».

В целом азиатские сериалы заняли на прошлой неделе 26 мест в топ-100 самых популярных проектов. Шесть из них — южнокорейские, двадцать — японские. В топ-3 за прошлую неделю, помимо «Поднятия уровня в одиночку», сейчас находятся отечественные сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь» (2 место) и «Аутсорс» (3 место).

Ранее в Сети состоялась премьера сериала «Ополченский романс» по книге Захара Прилепина, напоминает RT.