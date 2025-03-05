Появились новые кадры со съемок второго сезона сериала «Монастырь»

Авторы сериала «Монастырь» опубликовали новые фото со съёмок второго сезона шоу. На них оказались изображены исполнители главных ролей, включая Марка Эйдельштейна.

© Чемпионат.com

По сюжету молодой послушник Юра впервые попадает в шумную Москву. В столице ему предстоит поступить в университет, познакомиться со сводной сестрой-блогером и распутать клубок семейных тайн и проблем.

К роли отца Варсонофия вернулся Филипп Янковский. Вместе с ними в продолжении появятся Светлана Иванова и Диана Енакаева, а новых персонажей сыграют Влада Лукина, Полина Маликова, Игорь Верник, Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова.

Премьера второго сезона сериала состоится до конца 2025 года. В продолжение войдёт шесть эпизодов.

Новые кадры со съёмок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок