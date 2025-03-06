Десять неожиданных фактов о мультфильме «Чип и Дейл»

«Чип и Дейл» – один из самых любимых мультсериалов девяностых. Истории о забавных бурундуках-детективах, спасающих мир, полюбились миллионам зрителей. Однако за кадром осталось немало интересных деталей о создании этого культового мультсериала. «ФедералПресс» собрал 10 самых удивительных фактов о нем.

© кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Изначально Чип и Дейл не должны были стать главными героями

Когда Disney разрабатывал новый анимационный сериал, в центре истории должен был быть совершенно другой персонаж – частный детектив по имени Кит Колби. Это был антропоморфный кролик в плаще и шляпе, похожий на классических киношных сыщиков. Однако позже было решено заменить его на более узнаваемых героев – бурундуков Чипа и Дейла.

Внешность персонажей вдохновлена культовыми киногероями

Образ Чипа срисован с Индианы Джонса – у него фетровая шляпа и кожаная куртка. Дейл же напоминает Томаса Магнума из сериала «Частный детектив Магнум» – он носит яркую гавайскую рубашку и ведет себя более беззаботно. Это символизировало их разные характеры: Чип – серьезный лидер, а Дейл – весельчак и авантюрист.

Гайка должна была быть злодейкой

На стадии разработки персонажей Гайка рассматривалась как возможный антагонист – гениальный изобретатель, работающий на злодеев. Однако создатели решили, что лучше сделать ее добрым механиком, которая помогает команде Спасателей.

Русская озвучка изменила характер героев

В оригинале Чип говорит резким, строгим голосом, а Дейл – слегка гнусавым и расслабленным. Однако в русской версии их голоса стали более схожими, а Дейл приобрел черты хитреца, чего не было в оригинале.

Бурундуки впервые появились в 1943 году

Чип и Дейл дебютировали в короткометражном мультфильме Private Pluto (1943), где досаждали Плуто. Тогда они были не детективами, а просто парой шаловливых бурундуков. Их характеры окончательно сформировались только в 1989 году, когда вышел мультсериал.

Банда Пухлого вошла в историю анимации

Главный злодей мультсериала, Толстопуз, стал одним из самых известных диснеевских антагонистов 90-х. Его образ вдохновлен мафиози из классических голливудских фильмов. Вокруг него сформировалась целая банда – Хромой Кот, Крысавчик и крот Моржик, которые делали Пухлого еще колоритнее.

В мультсериале есть отсылки к известным фильмам и мультфильмам

В «Чип и Дейл спешат на помощь» можно найти множество пародий на культовые фильмы: от «Звездных войн» до «Бэтмена». В одной из серий даже появляется Годзилла, а в другой можно заметить персонажей из иных диснеевских мультсериалов.

Финальная серия мультика – одна из самых таинственных

Последний эпизод, «Гайка и двойники» (1990), считается одним из самых необычных. Он рассказывает о том, как злой профессор создал двойника Гайки, и команда спасателей вынуждена разбираться, кто настоящий друг, а кто подделка. Однако никакого логического финала у мультсериала нет – он просто завершился после трех сезонов.

Мультсериал стал культовым в России

В 90-е годы «Чип и Дейл» был одним из самых популярных мультфильмов на российском телевидении. Его показывали по ОРТ и РТР, и многие дети девяностых до сих пор помнят песню из заставки: «Чип и Дейл спешат на помощь!»

В 2022 году вышел фильм-переосмысление

В 2022 году Disney выпустил фильм «Чип и Дейл: Спасатели». Это не продолжение мультсериала, а своеобразная пародия на Голливуд. В нем Чип работает страховым агентом, а Дейл пытается вернуться в шоу-бизнес. Несмотря на смешанные отзывы, фильм получил премию «Эмми» за лучшие визуальные эффекты.