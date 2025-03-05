Вышел первый трейлер хоррора «Бэмби: Расплата» про знаменитого олененка

Вышел дебютный трейлер хоррора «Бэмби: Расплата» про знаменитого оленёнка из мультфильмов Disney. Лента станет частью «Вселенной извращённого детства», которая стартовала со слэшера «Винни-Пух: Кровь и мёд».

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Хоррор «Бэмби: Расплата» (Bambi: The Reckoning) расскажет историю оленёнка по имени Бэмби, живущего в лесу. Однажды в его жизни происходит нечто ужасное, после чего невинное животное превратится в настоящую машину для убийств. Режиссёром ленты станет независимый постановщик Скотт Джеффри, а продюсером выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, известный по недавнему «Винни-Пуху: Кровь и мёд».

Мировая премьера картины состоится летом. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале Jagged Edge Productions. Права на видео принадлежат Umbrella Entertainment.