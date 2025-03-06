Что известно про второй сезон сериала «Рай»

Съёмки продолжения стартуют уже на днях.

© кадр из сериала «Рай»

4 марта завершился первый сезон «Рая» — один из главных фантастических сериалов последних лет. Все восемь эпизодов продолжения уже доступны для просмотра, а многие зрители жаждут узнать, что же произойдёт дальше в сериале, кто на самом деле виновен в смерти президента США и какая обстановка на поверхности Земли.

Но что известно о втором сезоне «Рая»?

«Рай»: главное о сериале

Первый сезон сериала завершился в онлайн-кинотеатре Hulu 4 марта. Все восемь эпизодов уже доступны полностью на английском языке, однако в Сети есть множество любительских переводов.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Disney.

Чем закончился первый сезон «Рая»?

В последней серии зрителям наконец раскрыли главную загадку — убийцей президента оказался библиотекарь Трент. Именно он возглавлял строительство подземного города 12 лет назад, хотя тогда им рассказывали, что это будет проект по переработке отходов.

Однажды во время подземных работ Трент выяснил, что в этом месте много опасных радиоактивных материалов, из-за чего члены его команды начали страдать от облучения и постепенно умирать. Как только он рассказал об этом архитектору проекту Эндерсу, тот отстранил его от работы и попросил забыть обо всём, что он видел.

Трент не сдаётся и через некоторое совершает то самое покушение на президента, которое нам показывали ещё в первом эпизоде. Пулю на себя берёт Ксавье, а бывший бригадир отправляется в тюрьму строгого режима.

Выбирается оттуда он вместе с началом масштабного стихийного бедствия и быстро находит решение по спасению — в большой пробке по доступу к Убежищу он обнаруживает похожего на себя мужчину-библиотекаря вместе с женой. Он обманом отводит их в подальше от дороги и убивает их, сбривает волосы и находит на заправке девушку, которая отлично подошла для роли его «жены». Ей оказывается Мэгги, официантка из ресторана и большая любительница картофеля фри.

После прибытия в подземный город Трент остепенился и решил жить обычной жизнью библиотекаря, однако неожиданный визит президента заставляет его вспомнить то, что он сделал с его бригадой, пусть чиновник и не был напрямую за это ответственным. В одну из ночей мужчина пробирается в дом президента и убивает Кэла музейным экспонатом металлической палки.

В дальнейшем мы видим, как Ксавье получает информацию о том, что произошло на поверхности. Номер на той самой сигарете оказывается номером книги в библиотеке, где президент оставил листы с расшифровкой голосовых сообщений экспедиции на поверхность. В них говорится о том, что жизнь на планете не закончена и многие люди действительно остались в живых.

После своего впечатляющего рассказа Трент отправляется на самый верх постройки, где его ловят Ксавье и Робинсон. В последние секунды своей жизни мужчина заявляет, что весь подземный город построен на гигантском количестве трупов строителей и он больше не хочет быть частью проекта, после чего спрыгивает с огромной высоты в город.

Ксавье возвращается к Синатре доложить о своей находке и вернуть свою дочь Пресли домой. Женщина заявляет, что ей очень жаль, и намекает, что его дочки уже нет в живых. Неожиданно Ксавье убивает её охранников и требует хотя бы рассказать, что случилось с Пресли, как вдруг в комнату входит Джейн и тяжело ранит Синатру в грудь. Девушка убеждает Ксавье, что его дочь жива и с ней всё хорошо, отмечая, что зря Синатра не дала ей спокойно поиграть в Nintendo Wii.

Семья Ксавье действительно в порядке — Пресли читает расшифровку сообщений с экспедиции и убеждает отца начать поиски своей мамы. В финальной сцене мужчина идёт в ангар с самолётами и отправляется на поверхность, впервые за год увидев настоящий солнечный свет.

О чём будет второй сезон «Рая»?

Второй сезон сериала будет кардинально отличаться от первого. Зрители получили ответы на основные вопросы сериала, однако сценаристы уже подготовили новые.

Как устроена жизнь на поверхности? Есть ли на планете другие подземные бункеры? Как обитатели Рая будут жить дальше после всего, что произошло? И где находится жена Ксавье? Судя по всему, именно эти вопросы будут главными темами продолжения шоу.

Когда выйдет второй сезон «Рая»?

Примерный ответ на самый важный вопрос у создателей уже есть — съёмки продолжения стартуют в ближайшие недели. На производство первого сезона ушло примерно 11 месяцев: оно стартовало в феврале 2024-го, а первый сезон шоу начался в январе 2025-го.

Если авторы шоу будут соблюдать схожий график, то второй сезон точно не заставит себя ждать. Вполне возможно, что уже примерно в феврале 2026 года мы вернёмся в мир постапокалиптичного будущего, где всё началось с извержения супервулкана в Антарктиде.