Сборы военной драмы с Павлом Прилучным превысили 100 миллионов рублей

5 марта сборы военной драмы «Война и музыка» с Павлом Прилучным («Мажор») превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобился почти месяц — премьера состоялась 6 февраля.

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Лента рассказывает о мирной жизни троих друзей, судьбы которых изменила война. Каждый из них пошёл на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду товарищам помогает музыка.

В картине снялись Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Алексей Кирсанов, Ольга Волкова, Лиза Моряк и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Защитники», «Чикатило»).