Что известно о фильме «Круэлла 2»

В 2021 году в прокат вышел фильм «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Приквел «101 далматинца» рассказал зрителям своеобразную историю становления Круэллы Де Виль — одной из самых ярких диснеевских злодеек. О сиквеле «Круэллы» заговорили практически сразу после выхода первой части, однако информации о нем до сих пор немного. Дата выхода, возможный сюжет и актерский состав «Круэллы 2» — в материале «Ленты.ру».

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Главное о фильме

Страна: США

Оригинальное название: Cruella 2

Жанр: комедия, криминальный детектив, приключения

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Производство: Walt Disney Pictures

Когда выйдет: неизвестно

Покажут ли в России: неизвестно

В главных ролях: Эмма Стоун, Пол Уолтер Хаузер и другие

Дата выхода

В 2021 году студия Disney впервые заявила, что у фильма «Круэлла» будет продолжение. Однако с тех пор не появилось практически никаких новостей о создании сиквела.

Дата выхода «Круэллы 2» пока неизвестна — фильм находится на начальных этапах производства

Несмотря на отсутствие точной даты релиза, «Круэлла 2» остается одним из самых ожидаемых фильмов. По данным «Кинопоиска», выхода картины ждут более 36 тысяч пользователей.

Осенью 2024 года в сети появились слухи о том, что «Круэлла 2» вообще не выйдет в кинотеатральный прокат. Инсайдеры сообщили, что фильм могут выпустить эксклюзивно на стриминговом сервисе Disney+, однако официального подтверждения этой информации нет.

Сюжет

В мае 2021 года Эмма Стоун и Эмма Томпсон, исполнившие ключевые роли в «Круэлле», шутливо Гленн Клоуз (Круэлла Де Виль из фильма «101 далматинец» 1996 года) в одной из главных ролей.

Несмотря на это, в сети до сих пор нет никакой конкретной информации о сюжете «Круэллы 2».

Сюжет фильма «Круэлла»

События фильма разворачивались в Лондоне семидесятых. Талантливая сирота Эстелла Миллер (Эмма Стоун) пыталась построить карьеру в мире высокой моды. Чтобы добиться успеха, она начала работать с главой именитого модного дома Баронессой фон Хеллман (Эмма Томпсон).

По ходу сюжета девушка придумала себе альтер-эго — экспрессивную Круэллу в черно-белом парике. Эстелла использовала поддельную личность, чтобы узнать правду о собственном прошлом и наказать обманщицу-Баронессу. В финале истории героиня приняла свой новый образ и окончательно превратилась в Круэллу Де Виль.

В сети предполагают, что «Круэлла 2» продолжит историю экспрессивной злодейки. Возможно, сиквел расскажет о том, как молодая Круэлла (Эмма Стоун) подчиняет себе мир высокой моды и вновь совершает эффектные преступления.

По одной из версий, сиквел «Круэллы» станет своеобразным переосмыслением фильма «101 далматинец». Историю Аниты, Роджера и их собак могут рассказать с точки зрения главной злодейки из оригинальной картины — самой Круэллы Де Виль

Эту теорию подтверждает сцена после титров из первой части «Круэллы». В ней героиня Эммы Стоун доставляет двух щенков-далматинцев — Понго и Пэдди — Роджеру и Аните соответственно (Кайван Новак и Кирби Хауэлл-Батист). Именно со знакомства этих собак начинается история в оригинальном «101 далматинце».

А еще сиквел «Круэллы» может стать мюзиклом — новости об этом появились в сети осенью 2024 года.

Производство и создатели

О продолжении «Круэллы» заговорили в июне 2021 года — сразу же после премьеры первой части.

Картина с Эммой Стоун в роли культовой диснеевской злодейки показала неплохие результаты в прокате и получила положительные отзывы критиков и зрителей. Фильм даже завоевал награду за лучшие костюмы на премии «Оскар».

Картину хвалили за яркий визуальный стиль и сравнивали с культовым «Дьявол носит Prada». «Круэлла» стала одним из самых громких проектов года — портал IMDb включил его в топ-10 самых популярных фильмов 2021-го.

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Несмотря на успех первой «Круэллы», будущее сиквела до сих пор выглядит весьма неопределенно. В 2022-м актер Пол Уолтер Хаузер рассказал, что съемки картины могут начаться уже в следующем году, однако этого так и не произошло.

В начале 2024-го актриса Эмма Стоун призналась, что проект все еще находится в разработке.

«Хочется верить, что это случится как можно раньше», — сказала Стоун, отвечая на вопрос о начале съемочного процесса.

«Бедными-несчастными» Йоргоса Лантимоса — именно этот фильм принес Эмме Стоун «Оскар» за лучшую женскую роль.

Актеры и роли

О касте нового фильма практически ничего не известно. Главную героиню — харизматичную злодейку Круэллу Де Виль — вновь сыграет оскароносная Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»). Актриса говорила о том, что с удовольствием вернется к этой роли, еще в 2021 году. В начале 2024-го Стоун вновь заявила, что сыграет Круэллу в сиквеле, и назвала свою героиню потрясающей.

«[Съемки продолжения] — это очень круто. Она очень крутая. Так что да, посмотрим, что будет дальше», — Эмма Стоун актриса, сыграла Круэллу в одноименном фильме.

В сентябре 2024 года в сети заговорили о том, что во второй части «Круэллы» появится певица Тейлор Свифт. По слухам, героиня Свифт может стать главным антагонистом картины. Нового персонажа описали как достойную противницу Круэллы. Похожие слухи появлялись в сети и в июне 2024-го.

При этом ни певица, ни студия Disney никак не комментировали эту информацию.

Какие еще актеры могут сыграть в «Круэлле 2»

Джоэл Фрай («Приключения Паддингтона 2») — Джаспер, вор, близкий друг и помощник Круэллы;

Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех») — Хорас, вор, близкий друг и помощник Круэллы. Актер подтвердил свое участие в проекте летом 2022 года;

Джон Маккри («Божья земля») — Арти, владелец винтажного магазина, союзник Круэллы;

Кирби Хауэлл-Батист («Шугар») — Анита, журналистка, давняя подруга Круэллы. В конце первой части получила в подарок далматинца Пэдди;

Кайван Новак («Приключения Паддингтона») — Роджер, бывший адвокат, автор песен, будущий муж Аниты. В конце первой части Круэлла прислала ему в подарок далматинца Понго.

Возможно, во второй части «Круэллы» вновь появится и Баронесса фон Хеллман в исполнении Эммы Томпсон («Реальная любовь»). В конце первого фильма именитая владелица Лондонского дома моды, оказавшаяся родной матерью Круэллы, попыталась напасть на свою дочь. В итоге покушение Баронессы провалилось, а сама героиня отправилась за решетку.