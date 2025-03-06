В фильме «Я иду искать 2» снимется звезда «Человека-муравья 3»

Издание Deadline сообщило, что вместе с Самарой Уивинг в «Я иду искать 2» снимется актриса Кэтрин Ньютон, известная по фильму «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и сериалу «Сверхъестественное».

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Оригинал рассказывает о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.

В актёрский состав первой части вошли также Адам Броди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдауэлл, Кристиан Бруун, Мелани Скрофано, Элиз Левек и другие. Режиссёрами выступили Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Они же снимут и сиквел.

Сроки и дата премьеры картины «Я иду искать 2» пока не раскрываются.