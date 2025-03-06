Мультфильм «Геройчики. Незваный гость» покажут в кинотеатрах

Полнометражный анимационный фильм "Геройчики. Незваный гость", над которым работали медиахолдинг "Цифровое телевидение", студия "Паровоз" и компания "НМГ кинопрокат", представят в кинотеатрах 29 мая 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение"

© кадр из мультсериала «Геройчики»

"Создание нового полнометражного мультфильма стало для нас естественным продолжением успеха мультсериала "Геройчики", который завоевал сердца зрителей с момента своего выхода в эфир в 2022 году. Всего через год после начала работы над проектом мы рады представить зрителям захватывающую историю, наполненную приключениями, гонками, играми и дружбой", - рассказал креативный директор студии "Паровоз", автор идеи Евгений Головин

По сюжету главный герой по имени Рома, выступая на школьном конкурсе, показывает звездолет, который собрал из конструктора. Игрушка приковывает внимание загадочных космических пиратов, которые захотят похитить звездный корабль. Персонажам мультфильма сразятся с незваными гостями. Картина учит быть смелыми, отважными, помогать друг другу и уметь прощать. Как признается автор сценария Мария Парфенова, фильм учит видеть положительные качества в людях, даже если поначалу думаешь, что они поступают неправильно. Также Парфенова подчеркнула, что создатели фильма надеются, что зрители смогут почувствовать тепло и свет, который исходит от их персонажей и применят эти уроки в своей жизни.

В фильме будет сочетание реального и игрушечного мира, который создан за счет реалистичных 3D-текстур со стилизованными 2D-эффектами. Такое совмещение добавляет выразительности персонажам и динамичности мультфильму. Также в сиквеле будет использована адаптированная музыка из сериала "Геройчики".