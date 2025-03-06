Стало известно, может ли хоррор «Тело Дженнифер» получить сиквел

Актриса Аманда Сайфред в свежем интервью поговорила про продолжение хоррора «Тело Дженнифер». По её словам, лента вполне может увидеть сиквел. Более того, над картиной якобы уже начинают работать.

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Подтверждений от создателей ленты или крупных СМИ не было, поэтому пока можно сослаться лишь на слова Сайфред.

Мне кажется, мы готовим ещё один фильм. Я ничего не подтверждаю, я говорю: возможно, он выйдет. Мы работаем над этим.

Сюжет ленты 2009 года рассказывает про Ниди и её лучшую подругу Дженнифер — она самая красивая девушка в школе, капитан группы поддержки. Выясняется, что Дженнифер превратилась в демона-людоеда, который теперь охотится на парней-одноклассников, пожирая их для поддержания жизненных сил. Ниди делает всё, чтобы спасти подругу и уничтожить демона.

Режиссёром фильма выступила Кэрин Кусама. При бюджете в $ 16 млн лента собрала в мире $ 31 млн.