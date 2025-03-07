Amazon Prime Video ввел ИИ-дубляж фильмов и сериалов

Amazon Prime Video, насчитывающий более 200 миллионов подписчиков, начнет использовать искусственный интеллект (ИИ) для дубляжа фильмов и сериалов. С 6 марта технология будет доступна на 12 лицензированных проектах.

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Компания заявила, что новый метод озвучки поможет расширить аудиторию и сделать контент доступнее для зрителей по всему миру. Искусственный интеллект будет применяться только к тем проектам, у которых ранее не было официального дубляжа. Технология будет доступна на английском и испанском языках

Amazon Prime Video продолжает внедрять новые технологии для улучшения пользовательского опыта. Другие медиакомпании также экспериментируют с искусственным интеллектом. Например, Walt Disney объявила, что рассматривает возможность использования искусственного интеллекта для персонализации новостного шоу «SportsCenter».