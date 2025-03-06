Netflix закрыл детективный сериал «Рекрут»

По данным издания Deadline, Netflix сворачивает детективный комедийный сериал «Рекрут» после второго сезона. Причины этого компания не называет.

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«Рекрут» был одним из многих шоу, которым помешала пандемия с двухлетним перерывом между сезонами. Шоу заняло второе место в чартах стриминга Nielsen и второе место в собственных чартах Netflix за неделю после выхода с 5,9 млн просмотров и 31,8 млн часов просмотра.

Проект рассказывал историю 24-летнего юриста Оуэна Хендрикса, который устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключённой, которая грозит раскрыть секретные сведения, если её не освободят из тюрьмы. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор.

Главного героя сыграл Ной Сентинео. Вместе с ним снялись Лора Хэддок, Арти Манн и другие.