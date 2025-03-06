Netflix закрыл детективный сериал «Рекрут»

Netflix закрыл детективный комедийный сериал «Рекрут» после второго сезона
По данным издания Deadline, Netflix сворачивает детективный комедийный сериал «Рекрут» после второго сезона. Причины этого компания не называет.
«Рекрут» был одним из многих шоу, которым помешала пандемия с двухлетним перерывом между сезонами. Шоу заняло второе место в чартах стриминга Nielsen и второе место в собственных чартах Netflix за неделю после выхода с 5,9 млн просмотров и 31,8 млн часов просмотра.
Проект рассказывал историю 24-летнего юриста Оуэна Хендрикса, который устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключённой, которая грозит раскрыть секретные сведения, если её не освободят из тюрьмы. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор.
Главного героя сыграл Ной Сентинео. Вместе с ним снялись Лора Хэддок, Арти Манн и другие.