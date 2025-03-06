Режиссеры и критики выбрали самую яркую героиню российских сериалов

Представители индустрии кино к Международному женскому дню выбрали самых ярких героинь российских сериалов, победительницей опроса стала героиня драмеди "Почка" от онлайн-кинотеатра Kion Наташа Кустова в исполнении Любови Аксеновой. Результаты соответствующего опроса имеются в распоряжении ТАСС.

© Кадр из фильма

"Абсолютной победительницей опроса стала героиня драмеди "Почка" от онлайн-кинотеатра Kion, придуманная Марией Шульгиной и ее соавтором Елизаветой Тихоновой и сыгранная Любовью Аксеновой во всех трех сезонах проекта. Кустову, яркую и сильную, хотя не слишком честную женщину, назвали лучшей героиней 52% опрошенных", - следует из опроса.

16% респондентов выбрали героиню психологического триллера "Трасса" Светлану Незнамову (Карина Разумовская), а 12% голосов набрала сыгранная Еленой Лядовой Ася из драмеди "Измены", по словам опрошенных, "харизматичная пожирательница сердец, не идеальная, способная ошибаться, и многогранная". Также 12% проголосовало за героиню Ирины Горбачевой в сериале "Чики".

10% симпатий кинодеятелей набрала Ксения Нечаева из истории Романа Волобуева и Елены Ваниной "Последний министр", те же 10% сделали выбор в пользу Флоры из "Детей перемен" - мать, воспитывающая в 90-е троих детей от разных отцов. Ее роль исполнила Виктория Исакова.

Внимания профессионалов также удостоились следующие женские персонажи сериалов: Марья ("Последний богатырь. Наследие"), Алиса ("Алиса не может ждать"), Анна Остроумова ("Вампиры средней полосы"), Ирина ("13 клиническая"), Есения Стеклова ("Метод"), Маша ("1703"), Аня Вдовина ("Амура").

К празднику 8 Марта Кино-Театр.Ру совместно с онлайн-кинотеатром Kion провели опрос представителей киноиндустрии, тем самым определив самые яркие и интересные женские роли в современных сериалах на отечественных платформах. Всего в исследовании приняли участие 50 представителей киноиндустрии, среди них режиссеры, актеры, кинокритики, продюсеры, которым предлагалось выбрать от 1 до 3 героинь сериалов и объяснить свой выбор.