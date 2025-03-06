Звезда «Очень странных дел» сыграет в новом фильме про Годзиллу и Кинг Конга

По данным издания The Hollywood Reporter, звезда «Очень странных дел» Мэттью Модайн сыграет в новой ленте по «Вселенной монстров» про Годзиллу и Конга. Актёру досталась роль генерала армии.

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Подробности сюжета, сценарий для которого писал Дэвид Каллахэм, держатся в секрете, но Legendary сообщила, что в фильме будет «несколько новых персонажей-людей наряду с любимыми и культовыми титанами Годзиллой и Конгом, которые столкнутся с катастрофической угрозой конца света».

В актёрский состав уже вошли новички франшизы в лице Кейтлин Дивер, Джек О’Коннелл и Делрой Линдо. Съёмки ленты должны начаться в апреле в Австралии. Премьера картины запланирована на 26 марта 2027 года.