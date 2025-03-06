В России покажут фэнтезийный сериал по «Рони, дочь разбойника»

Viju+ Serial покажет второй сезон "Рони, дочь разбойника" 17 марта в России.

© Российская Газета

Сериал создан по мотивам одноименной повести Астрид Линдгрен. По сюжету дочь атамана и единственный ребенок в своре разбойников - храбрая и непоседливая Рони. Ей очень одиноко живется в мире взрослых. Но однажды она отправляется в волшебный лес и знакомится с мальчиком-ровесником. Оказывается, что он состоит во вражеском клане разбойников. Вскоре дети тайно подружатся, несмотря на все обстоятельства.

Первый сезон состоит из 6 эпизодов. В нем раскрываются причины вражды между разбойниками и открывается мир волшебного леса. Зрителя погружают в мир фэнтези и волшебства. История второго сезона начнется с места, где был оборван сюжет.

В новых сериях Рони и Бирку предстоят сложности и испытания, которые поставят их перед выбором и проверят их дружбу на прочность. На протяжении всего сериала зритель будет видеть различных мифических существ. В том числе загадочных друд - наполовину женщин, наполовину птиц. Новые серии будут выходить по будням в 18:30.

Режиссер фильма - Лиза Джеймс-Ларссон ("Виктория"). Автор сценария - Ханс Русенфельдтом ("Мост"). Роль Рони исполнила Керстин Линден, успевшая сняться уже в двух картинах. В роли Бирка выступил Джек Бергенхольц Хенрикссон, для которого эта работа стала дебютом в кино.

В феврале 2025 года сериал "Рони, дочь разбойника" стал одним из лауреатов премии VES Awards, которую вручает Общество специалистов по визуальным эффектам. Сериал победил в номинации "Выдающийся анимированный персонаж в эпизоде, рекламе или проекте в реальном времени".