Стал известен главный кандидат для съемок нового «Джеймса Бонда»

В феврале стало известно, что компания Amazon получила творческий контроль над «Джеймсом Бондом». Это значит, что именно корпорация Джеффа Безоса теперь займётся развитием франшизы, выпуская фильмы и сериалы про культового британского шпиона.

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Издание The Wrap пообщалось с голливудскими инсайдерами, которые рассказали, кто может стать режиссёром следующего фильма по франшизе. Большинство из них указали на Кристофера Нолана — большого любителя «Бонда» и гарантии кассового хита для киностудий.

Ранее постановщик уже выражал желание снять фильм по франшизе после выхода «Довода», однако продюсер серии Барбара Брокколи отказала ему в праве финального монтажа. По этой причине Нолан отправился снимать «Оппенгеймера» — свою самую успешную картину на сегодняшний день.

Инсайдеры отмечают, что Amazon будет более сговорчивой во время выбора постановщика нового «Джеймса Бонда». Это значит, что Кристофер Нолан действительно может поставить новую картину по франшизе, однако сейчас режиссёр занят на съёмках «Одиссея». Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года, главную роль в ленте сыграет Мэтт Деймон.