Вышел трейлер «Положения вещей», где Никита Панфилов говорит с предметами

На телеканале СТС 17 марта в 19:00 состоится премьера восьмисерийного комедийного сериала "Положение вещей" с Никитой Панфиловым в главной роли.

© Российская Газета

Сюжет строится вокруг спецназовца Вадима, который после травмы головы начинает слышать голоса предметов. Во время ограбления в музее на него падает статуя, и после госпитализации он обнаруживает в себе необычную способность. Чтобы разобраться с новым даром, герой устраивается охранником в антикварный салон. Способность общаться с вещами помогает ему не только в работе, но и в личной жизни. Вместе с Панфиловым в сериале сыграли Александра Флоринская, Маруся Климова, Игорь Жижикин, Никита Тарасов и Артём Осипов.

"Я бы точно не хотел слышать вещи: так можно быстро сойти с ума", - отметил Никита Панфилов, рассуждая о своём герое.

По его словам, для Вадима это испытание, но в итоге способность меняет его жизнь.

Антикварный салон, в котором разворачивается действие, построен в павильоне "Мосфильма" и наполнен оригинальными предметами XIX-XX веков. Часть реквизита нашли на барахолках, а коллекционные ювелирные изделия - у частных владельцев.

Сериал создан продюсерской компанией RWS и студией "Юпитер". Режиссёр - Денис Карро, сценарий написали Юрий Эпштейн и Руслан Паушу.