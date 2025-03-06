Опубликован русский трейлер фильма «Обитель смерти»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дублированный трейлер фильма «Обитель смерти». Триллер выйдет в кинотеатрах России уже 3 апреля в привычном русском дубляже. Ранее писатель Стивен Кинг назвал ленту одной из лучших картин 2024 года.

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Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

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Сюжет ленты расскажет историю властного и амбициозного судьи в отставке, который оказывается в уединённом пансионе, где становится невольным участником таинственной игры. Судья убеждён, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.

Главные роли в ленте сыграли Джон Литгоу («Конклав», будущий Дамблдор в сериале «Гарри Поттер») и Джеффри Раш («Пираты Карибского моря»). Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата»).