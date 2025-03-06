Вышел тизер мистического фильма «Искупление» про Россию XIX века

«Кинопоиск» представил дебютный тизер «Искупления» — мистического триллера про Россию XIX века. Премьера чёрно-белой ленты состоится в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.

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Сюжет фильма рассказывает о ветеране русско-турецкой войны 1877-1878 гг., который возвращается в родную деревню и узнаёт, что его сына заподозрили в связях с дьяволом. После этого начинают происходить необъяснимые события.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Виктор Сухоруков («Брат 2»), Никита Кологривый («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Еронин («Вдохновение»).