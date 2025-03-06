Фильм «Оставь это ветру» с Ханде Эрчел и Барышем Ардучем вышел в Сети

Сегодня, 6 марта, в онлайн-кинотеатре Иви состоялась эксклюзивная премьера турецкого хита "Оставь это ветру". Главные роли исполнили Ханде Эрчел ("Постучись в мою дверь") и Барыш Ардуч ("Ворон").

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Фильм, который до сих пор демонстрируется в кинотеатрах, рассказывает историю Аслы и Эге, наследников крупного строительного холдинга, выбравших разные жизненные пути. Он - серфер, она - генеральный директор огромной компании. Их свел финансовый кризис и живописная бухта, будущее которой они видят по-разному.

Режиссером романтической комедии стал Энгин Эрден, роли в проекте также исполнили Гезде Мутлуэр, Туглур Тулек, Шебнем Сонмез и другие.

Премьера фильма в российском кинопрокате состоялась 6 февраля при поддержке онлайн-кинотеатра Иви и кинокомпании Вольга. Светскую премьеру в Москве 31 января посетили исполнители главных ролей Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, режиссер Энгин Эрден, звездные гости, а также несколько сотен поклонников турецкого кинематографа.