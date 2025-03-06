Появились постеры героев сериала «Цыгане. Улица Шекспира»

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал сериал «Цыгане. Улица Шекспира». К старту шоу авторы приготовили постеры с его основными героями. Их можно увидеть ниже.

Постеры с главными персонажами сериала

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

Шоу рассказывает об успешном адвокате Михаиле, чья жизнь переворачивается за один день – появляется женщина из прошлого, его первая любовь, дочь цыганского барона. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь, после чего обещает исчезнуть навсегда и сохранить его главную тайну – Михаил выдаёт себя за другого человека. На самом деле он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучён со своей возлюбленной.

Режиссёром проекта выступил Данил Чащин («Райцентр»). Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром»), Елизавета Юрьева («13 клиническая») и Полина Гухман («Комбинация»).