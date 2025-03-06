Фильм «Приключения Паддингтона 3» выходит в России онлайн

7 марта кинопрокатная компания "Вольга" выпустит в онлайн-кинотеатрах семейную комедию "Приключения Паддингтона 3".

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Долгожданная третья часть франшизы об обаятельном медвежонке была встречена в российском кинопрокате с большим энтузиазмом - фильм сразу стал лидером бокс-офиса, а затем и самым кассовым фильмом франшизы, заметно обойдя вторую и первую части. "Приключения Паддингтона 3" продержались в топ-10 отечественного проката более 7 недель.

По сюжету Паддингтон по-прежнему счастливо живет в доме семейства Браун на лондонской улице Виндзор-Гарденс, в доме 32. Неожиданно герой получает письмо от настоятельницы Дома престарелых медведей, которая сообщает, что его любимая тетя Люси соскучилась и с нетерпением ждет встречи с ним. Это дает Браунам повод для совместного приключения - путешествия по джунглям, рекам и горным пикам огромной Амазонии. Взяв в лапы новый британский паспорт, Паддингтон с семьей отправляются на его родину в Перу, там они встретят новых друзей - жизнерадостную монахиню-настоятельницу приюта медведей и его обитателей, бесстрашного капитана речного парохода Хантера Кэбота, его дочь Джину и многих других.

Новых героев сыграли Оливия Колман и Антонио Бандерас. Образ матери-настоятельницы во многом вдохновлен монахинями из фильма "Звуки музыки", а сама Колман была счастлива присоединиться к франшизе, сказав, что обожает фильмы про Паддингтона и "сразу откликнулась на предложение сняться в новой части. Роль в фильме бросила Антонио Бандерасу интересный творческий вызов: он сыграл не только шкипера Хантера, но и пятерых его предков - актеру пришлось перевоплощаться в конкистадора и миссионера, географа и старателя и даже в женщину-пилота из Швеции.

"Брауны отправляются в дикие дебри навстречу неизвестности. По ходу этого путешествия каждый из героев понимает что-то новое о себе и своем месте в семье. Испытания помогают им сплотиться, это так трогательно", - говорит британский актер Бен Уишоу, озвучивший медвежонка в оригинале.

Режиссер Дагал Уилсон старался придерживаться курса, проложенного режиссером предыдущих двух частей - Полом Кингом, который также участвовал в создании триквела как исполнительный продюсер.