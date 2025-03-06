Вышел русский трейлер фильма ужасов о Микки Маусе - убийце
Кинокомпания World Pictures представила русский трейлер "Микки Монстра".
Хоррор основан на мультфильме "Пароходик Вилли", в котором впервые появился Микки Маус.
По сюжету фильма мышь по имени Микки долгие годы развлекала детей на пароме в Нью-Йорке. Но каждый день, сталкиваясь с детскими страхами мышь начала сходить с ума. В конечном итоге Микки начинает преследовать пассажиров парома.
Главную роль исполнил Дэвид Ховард Торнтон. Известный по роли Арта в "Ужасающем".
В российский прокат фильм поступит 10 апреля.