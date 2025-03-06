Вышел русский трейлер фильма ужасов о Микки Маусе

Кинокомпания World Pictures представила русский трейлер "Микки Монстра".

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Хоррор основан на мультфильме "Пароходик Вилли", в котором впервые появился Микки Маус.

По сюжету фильма мышь по имени Микки долгие годы развлекала детей на пароме в Нью-Йорке. Но каждый день, сталкиваясь с детскими страхами мышь начала сходить с ума. В конечном итоге Микки начинает преследовать пассажиров парома.

Главную роль исполнил Дэвид Ховард Торнтон. Известный по роли Арта в "Ужасающем".

В российский прокат фильм поступит 10 апреля.