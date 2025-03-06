Каким получился документальный фильм «Где живет любовь?»

В начале марта в Москве начало свою работу новое индустриальное медиа "Документальное кино" DOC.RU. Этот портал, который аккумулирует на своей площадке все самое значимое из происходящего в документальном кино, поддерживается кластером "НМГ ДОК". Тот, в свою очередь, специализируется на производстве документального контента для ТВ, онлайн-сервисов и платформ.

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Первым проектом "НМГ ДОК" стал документально-игровой фильм "Александр III" из цикла "Великие". Его показали на РЕН ТВ в начале ноября прошлого года - он собрал у экранов около шести миллионов зрителей.

К запуску нового медиа представлена новая документальная работа кластера (всего в работе около ста проектов) - научно-популярный документальный фильм "Где живет любовь?". Он выйдет на телеканале РЕН ТВ 9 марта в 23:55. Но затем, видимо, появится на платформе. Это крепко и профессионально сделанное кино заслуживает того, чтобы на него обратили внимание.

… Когда-то автор этих строк брала для "РГ" интервью у антрополога, ученого мировой величины Хелен Фишер, которая в своей книге, ставшей бестселлером, исследовала природу любви с точки зрения химии. В частности, она проводила исследование с помощью аппарата МРТ, которое должно было выявить, какая именно часть нашего мозга "ответственна" за любовь. Хелен Фишер ушла из жизни в прошлом году.

Основной ход новой картины - как раз исследование при помощи аппарата МРТ, которое определит любит ли герой девушку на самом деле или она для него - мимолетное увлечение. Испытуемому показывают фотографии разных девушек и при виде той, которая ему небезразлична, в его мозге активируется определенный участок. Видеть это на экране, да еще с помощью новейших методов съемки - удивительно. И зрителя не покидает чувство причастности, он словно чувствует себя первооткрывателем - словно он сам нашел ту точку в человеческом организме, которая отвечает за самое сильное чувство.

Также в картине участвует целый ряд ученых-экспертов, которые помогают разобраться в важнейшем вопросе - что же такое любовь? Это нейрофизиолог, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин; психолог-сексолог Никита Сафонов; нейробиолог, кандидат биологических наук Екатерина Тарасова; палеоантрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский; психолог, бизнес-тренер Татьяна Мужицкая; иммунолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Игорь Гузов; врач-рентгенолог Татьяна Матаева; инженер-химик Екатерина Морозкина; эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко; философ, доктор философских наук Катерина Тихомирова и психотерапевт, кандидат психологических наук Владимир Дашевский.

Зрители, слушая их, узнают поразительные вещи. Так, спичка превращается в уголек за 45 секунд - именно столько времени необходимо женщине, чтобы почувствовать первые признаки влюбленности. За этот период мозг успевает изучить объект внимания и даже выбросить гормоны любви. А у мужчин первый прилив любви исследователи фиксируют примерно через 10 секунд после того, как он встретился с той или иной женщиной.

В фильме снова возвращаются к известному тезису о том, что любовь - часть программы размножения человеческого вида. Ученые выявили в ней три стадии, о которых рассказывают в фильме. Но, как выясняется, есть еще одна программа, которая часто пытается мешать этому процессу...

Исследователи считают, что любовь с первого взгляда случается, причем довольно часто. Причина - встреча с типажом. Если он совпадает с представлениями и мечтами конкретного человека, то в включаются гормоны. А есть ли идеал красоты человека? Эксперты уверены, для мужчин это классический треугольник - широкие плечи и узкие бедра. А у женщин - фигура по типу песочных часов - большая грудь, узкая талия и широкие бедра. Но люди не ищут в спутниках идеальные параметры, хотя последние и привлекают внимание. Психологи утверждают, что мы на бессознательном уровне пытаемся отыскать в партнере человека, похожего на мать или отца.

Что еще влияет на выбор партнера? Биоактивные вещества под названием феромоны - и ученые это давно доказали. Например, в период овуляции женщины всегда выглядят привлекательнее и "пахнут" сильнее. Эти феромоны без труда обнаруживает вомер - особый орган, который находится в носовой полости. Запоминается сравнение - в период овуляции женские яйцеклетки издают приятный аромат цветущего ландыша.

В фильме поднимаются темы и любовных приворотов, и афродизиаков. Рассматриваются и такие вопросы, как польза ревности и долговечность браков, созданных по принципу "противоположности притягиваются". Почему мужчина может испытывать послеродовую депрессию, как и мать его ребенка? Какие области мозга выключаются во время любви? В финальной части картины начинается разговор о том, смогут ли гаджеты и искусственный интеллект дать человеку возможность не чувствовать себя одиноким. Одна из ученых признается, что разговаривает с индивидуальным ботом куда более откровенно и доверительно, чем с собственным мужем.

Недостаток фильма в том, что его постарались сделать слишком телевизионным - резкий голос диктора за кадром уводит картину в сторону от интонации личного разговора, который ей бы больше подошел. Все же - не выпуск новостей. Тем не менее фильм смотреть стоит, особенно - весной, в марте. Ведь тут же можно найти объяснение любой весенней влюбленности.