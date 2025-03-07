Мексика рассмотрит возможность показа фильмов фестиваля «Дух огня»

Власти Мексики заинтересованы в возможности показов у себя отдельных фильмов международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня". Такую возможность они планируют обсудить у себя, сообщил ТАСС посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас в кулуарах фестиваля кинодебютов "Дух огня", который проходит в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 5 по 9 марта.

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По данным организаторов, с 17 по 22 февраля 2025 года в Российских центрах науки и культуры Рима и Берлина состоялась презентация фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня". В ходе выездной программы более 350 зрителей смогли увидеть лучшие фильмы конкурсной программы 2024 года: победителя международного конкурса "Бауырана Салу", победителя российского конкурса "Последняя цена" и обладателя приза им. Александра Абдулова за лучшую мужскую роль "Лапин". После сеансов зрители активно обсуждали увиденное, делились эмоциями и личными историями.

«Это очень интересная идея. У нас в Мексике есть много кинофестивалей. Я думаю, что да, я могу передать данную идею в Мексику, чтобы мы рассмотрели возможность участия в кинофестивалях друг друга», — ответил Эдуардо Вильегас Мехиас на вопрос ТАСС о возможности показов фильмов кинофестиваля "Дух огня" на территории Мексики.

Эдуардо Вильегас Мехиас отметил, что среди возможных совместных кинопроектов между Россией и Мексикой может выступить экранизация романа "Человек, который любил собак", в которой идет речь о Советском Союзе, Кубе и Мексике.

«Этот роман может быть вполне экранизирован в копродукции между нашими странами, есть уже продюсер, режиссер, который заинтересован в таком проекте - Мигель Сальгадо. Он мне сказал, что заинтересован снять экранизацию данного романа совместно с Россией. Я думаю, что проект вполне реализуем», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в Югре среди точек притяжения в том числе для кинематографистов - это природа, в частности, снег и леса.

«Снег - это несравненно очень интересный аспект, что меня еще здесь привлекает - величественное спокойствие природы, например, ваши леса очень привлекательные здесь, они просто манят, чтобы в них ходить гулять, любоваться снегом - и все это привлекает своим спокойствием. У нас в Мексике тоже есть разнообразные природные зоны, они тоже очень привлекательны, но они не такие спокойные», — уточнил Эдуардо Вильегас Мехиас.

О кинофестивале

XXIII фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в этом году проходит с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске. Режиссером церемоний открытия и закрытия кинофестиваля выступил актер и педагог, художественный руководитель Государственного академического Большого театра оперы и балеты Узбекистана имени Алишера Навои Алексей Франдетти. Ключевыми событиями деловой программы стали пленарные сессии, посвященные, в частности, вопросам развития инфраструктуры кинопроизводства, формирования кинокластеров в странах БРИКС. Образовательная программа состоится в формате интенсива и лекций с ведущими экспертами киноиндустрии. Отдельный блок фестиваля посвящен предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.

ТАСС - стратегический информационный партнер фестиваля.