Стали известны сборы хоррора «Обезьяна» в России

6 марта сборы хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга превысили в России 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилась ровно неделя — премьера состоялась 27 февраля.

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В мировом прокате фильма также чувствует себя уверенно: он уже заработал $ 40 млн при бюджете в $ 10 млн.

Напомним, лента основана на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».