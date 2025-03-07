Выходит мультфильм «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

10 апреля в широкий прокат выходит норвежский анимационный фильм «Пираты опасного моря: Капитан Клык».

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Капитана Клыка (или Капитана Саблезуба) придумал Терье Фальк Формоэ, норвежский певец, автор песен, актёр, драматург и писатель. В 1990-х он поставил серию пьес о Капитане Саблезубе, где исполнял главную роль. Персонаж этих театральных зарисовок стал настолько популярен, что впоследствии появились фильмы, сериалы, комиксы и игры о нем.

Лучшие друзья Рейвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки. Это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.