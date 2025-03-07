Каким получился фильм «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина

В прокат вышел фэнтези-экшен «В потерянных землях» известного по «Обители зла» режиссера Пола У. С. Андерсона. В его новом, снятом по рассказу культового Джорджа Р. Р. Мартина фильме муза режиссера Милла Йовович отправляется в опасное путешествие по постапокалиптической пустыне. «Лента.ру» рассказывает, почему «В потерянных землях» — лучшая альтернатива любому современному американскому блокбастеру.

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Спустя бесчисленные годы после апокалипсиса на руинах старого мира не только воцарилось новое средневековье, но и возродилась магия. Ведьма Серая Элис (Милла Йовович) — бельмо на глазу новых крестоносцев. Последняя попытка расправиться с чародейкой закончилась не только гибелью одного из бойцов и общим позором, но и титулом Ведьмы, не подвластной петле, которым Элис наградило порабощенное простонародье Города-под-холмом.

Дата выхода: 6 марта

Страна: Германия, Канада, США

Продолжительность: 1 час 41 минута

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

В ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста, Амара Окереке, Арли Жовер

Порабощено оно, кстати, немощным королем и его энергичной юной королевой Меланж (Амара Окереке). Для полноты счастья Меланж не хватает лишь способности обращаться в волка. За этим она приходит к Элис, которая способна исполнить почти любое желание и никому никогда не отказывает.

Вместе с Меланж к ведьме приходит ее брат Джерейс (Симон Леф), который просит обмануть его родную сестру, не ведающую, что творит. Согласившись на обе миссии, Элис отправляется в ближайший кабак, откуда забирает Бойса (Дэйв Батиста) — заслуженного наемника, пропойцу и по совместительству любовника Меланж. Путь дуэта лежит за границы города, в Потерянные земли, через которые Бойс должен провести Элис к Реке черепов. Там живет могучий оборотень, у которого есть необходимая Меланж сила. На все про все шесть дней — до ближайшего полнолуния.

На постерах фильма «В потерянных землях» название «Игра престолов» написано лишь чуть помельче имен актеров, а в трейлере упоминание сериала и вовсе занимает весь экран

Картина действительно поставлена по старенькому, написанному в 1982-м рассказу автора «Песни льда и пламени». Однако никакого особенного события в этом нет — рассказы Мартина время от времени экранизируют еще с восьмидесятых. Последний такой опыт — сериал «Летящие сквозь ночь» 2018 года. Сам писатель, кстати, в те же годы писал сценарии для телесериалов — в том числе для легендарной «Сумеречной зоны».

Идея экранизировать «В потерянных землях» принадлежит продюсеру Константину Вернеру. В 2015 году он заявил о желании взять этот и еще два рассказа Мартина («Одинокие песни Ларена Дорра» и «Злоцветы») и слепить из них единый сюжет. Тогда производство встало на шесть лет и сдвинулось с мертвой точки лишь в 2021-м, когда к проекту присоединился Пол У. С. Андерсон. Задним числом выбор режиссера не выглядит удивительным, поскольку сыграть во «В потерянных землях» к тому моменту уже согласилась его жена Милла Йовович. Надо полагать, что именно Андерсону стало мало исходного средневекового фэнтези — никакого постапокалипсиса в рассказе Мартина не было.

Оно и неудивительно: главным произведением режиссера и его музы Йовович была и остается «Обитель зла». Андерсон поставил три из пяти фильмов этой саги и до совершенства отточил на них свою уникальную эстетику

Грубо говоря, она заключается в ювелирной адаптации визуальных и драматургических принципов видеоигр к фантастическому кинематографу. Фильмы Андерсона жестко подчинены визуальному стилю, сюжет в них всегда формален, вторичен и часто принесен в жертву внутренней логике образов. От этих фильмов рябит в глазах, они плохо поддаются традиционному анализу, но прочно застревают в памяти целыми кусками. Такими, например, как путешествие Йовович по ночной Москве в четвертой «Обители». Завершив франшизу на пятом фильме девять лет назад, Андерсон и Йовович продолжили развивать его принципы в «Охотнике на монстров», который вышел в разгар пандемии пять лет назад. В том же духе выдержана и их новая работа. Символично, что на сей раз даже героиню Йовович вновь зовут Элис — правда, пишется имя ведьмы иначе (Alys вместо Alice).

В контексте фильмографии Йовович Элис — в том или ином фильме — это, конечно, тоже главная роль. После «Пятого элемента» и «Жанны Д’Арк» актриса оказалась на распутье. Роль артхаусной принцессы ее не устраивала из-за ненадежности, в жанровом кино ее тоже толком не научились использовать. Союз с Андерсоном подарил Милле образ архетипической воительницы, над которой не властно ничего, включая время. Такой она предстала и в этот раз. Бывший рестлер Дэйв Батиста с его татуировками, морщинистой лысиной и умной ухмылкой — идеальный спутник для нового путешествия. Не хуже, в общем-то, вышедшего в отставку Брюса Уиллиса. Рассказ Мартина Вернер и Андерсон превратили в брутальный фантастический вестерн, упивающийся своей бульварной природой.

Нарисованные на компьютере дымящиеся пейзажи, гигантский крест, спаянный из обломков башенных кранов и прочей арматуры, драка в повисшем над бездной автобусе-фуникулере — захватывающее зрелище для любого зрителя, способного отринуть предрассудки. «В потерянных землях» уже разнесли критики, ядовито сравнивающие картину с такими прошлогодними провалами, как «Бордерлендс» и «Мятежная Луна». Однако, если искать аналогии с фильмами Зака Снайдера, то куда ближе здесь непонятый в свое время (а теперь культовый) «Запрещенный прием».

Там, напомним, команда отчаянных девиц сражалась с паровыми зомби-фашистами. И вполне очевидно, что если бы фантазию Снайдера оценили по достоинству, то ее развитие смотрелось бы куда выигрышнее продукции марвеловского конвейера. «В потерянных землях» — картина более скромных амбиций и бюджета, однако о ней можно сказать то же самое. Причем этот фильм точно лучше не только поточных комиксов, но и престижных фантастических боевиков типа недавнего «Ущелья» от Apple TV+. Романтический вестерн на обломках цивилизации, схватка с горящим бронепоездом и парочка татуированных героев — для вечера пятницы лучше не придумаешь.

Фильм «В потерянных землях» вышел в российский прокат 6 марта