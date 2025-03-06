Фильму «Царевна-лягушка» предрекли слабые сборы в прокате

Никита Кологривый в роли Кащея Бессмертного в фильме «Царевна-лягушка» точно привлечет к нему аудиторию, однако не самое удачное время выхода картины скажется на сборах, заявил НСН Алексей Воронков.

Сборы фильма «Царевна-лягушка» не дотянут до миллиарда, эксперты дают ему аккуратные оценки в 500 млн рублей - картина выходит в начале марта, когда у школьников еще не наступили каникулы. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

В четверг, 6 марта, в широкий прокат выходит семейный приключенческий фильм «Царевна-лягушка», в котором главные роли сыграли Валентина Ляпина и Александр Метёлкин. Роль Кащея Бессмертного исполнил актер Никита Кологривый, сыгравший персонажа Кащея в сериале «Слово пацана». Воронков отметил, что сейчас не самое удачное время для выхода этого фильма.

«Основные букеры сети АВК пока ставят этому фильму эстимейт (estimate от англ. «оценка» - прим. НСН) в пределах 500 миллионов. Когда мы понимали, что эта картина будет выходить весной, то все-таки надеялись, что она выйдет в сезон детских каникул - это конец марта, потому что основная аудитория этого фильма – это юная аудитория. А сейчас у нас будет только два выходных. И, честно говоря, конец марта, наверное, дал бы немножко более серьезные обороты этому фильму. Поэтому мы пока не рискуем прогнозировать сборы больше 500 миллионов», - рассказал он.

По словам Воронкова, наличие в фильме Кологривого, безусловно, должно привлечь аудиторию, так как он сейчас популярен и у него сформировалась своя база поклонников.

«Кологривый сейчас один из актеров, который на слуху. Наверное, его участие даст дополнительную компетенцию фильму. Потому что эстимейт в любом случае складывается, в том числе, из наличия в фильме известных актеров. У него тоже есть группа своих фанатов, которые непременно придут посмотреть его очередной фильм», - подытожил он.

Ранее стало известно, что сборы фильма режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрием Борисовым в главной роли достигли в прокате 1 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».