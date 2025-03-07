Гендиректор «Москино» рассказал, как в Москве развивают кинотеатры

В рамках программы реконструкции советских кинотеатров, стартовавшей в 2017 году, в Москве уже обновлено 27 кинозалов, которые превращаются в многофункциональные центры с кинотеатрами, кафе, спортивными студиями и другими развлекательными зонами. Об этом в четверг, 6 марта, рассказал генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.

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«В ближайшие планы входит совместная работа по привлечению и увеличению частоты похода в кино среди молодежи, а также маркетинговые активности по продвижению российского кино, что должно также положительно повлиять на показатели отрасли и сформировать интерес к отечественным картинам», — заявил Прокопов.

По его словам, столичный кинопрокат в 2024 году показал рост. Например, кинотеатры посетило 15,4 миллиона человек (на 5 процентов больше, чем в 2023 году), сборы составили 8 миллиардов рублей (рост на 25 процентов). Лидерами проката стали «Мастер и Маргарита», «Холоп 2» и «Бременские музыканты».

Столичная мэрия планирует обновить еще 39 кинотеатров, передают «Ведомости».

Кинотеатр «Полярный», который на протяжении десятилетий служил одной из ключевых точек притяжения для местных жителей, прошел масштабную реконструкцию и вскоре будет готов вновь распахнуть свои двери для посетителей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.