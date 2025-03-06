Почему посещаемость кинотеатров в России упала на треть

Посещаемость кинотеатров в России по итогам февраля составила 8,9 млн человек, что на треть меньше показателей аналогичного месяца 2024 года. При этом в феврале 2024-го посещаемость кинотеатров в нашей стране составляла 13,3 млн человека, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ЕАИС. В этом же году пиковый период в этом году пришелся на неделю 13–19 февраля, когда было куплено 2,8 млн билетов. Это ниже показателей аналогичного прошлогоднего периода на 20%. Сократился и общий бокс-офис, с 4,8 млрд до 3,8 млрд руб.

По мнению экспертов, даже повышение цен на билеты не позволит сохранить сборы на уровне 2024 года. Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина», который, как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, заработал к началу марта свой первый миллиард рублей.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская подтвердила, что кинотеатры вынуждены экономить буквально на всем, чтобы пережить очередное падение посещаемости, в котором виноваты слабые киноновинки.

В прошлом году, например, была картина «Мастер и Маргарита». К сожалению, кинотеатры очень зависимы от продукта, который им могут предоставить продюсеры, - заявила НСН Елена Хажинская. - У кинотеатров уже были непростые времена, например, пандемия. Тогда не все были уверены, что этот период переживут. А сейчас каждый кинотеатр, я думаю, скажет, что это переживет. Научились уже экономить, оптимизировать все процессы, лишних сотрудников уже нет. Переживут, но хотелось бы побольше кассовых фильмов, что зависит не от нас.

Данные пессимистические выводы не разделяет министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее данным объем российского рынка кинопроката в 2024 году вырос на 19% и составил 46,4 млрд рублей, кинотеатры РФ посетили более 127 млн зрителей. Она также отметила, что в 2023 году в кинопрокат было выпущено 207 российских фильмов, а в 2024 году — 214.

Да, раньше огромная доля зрительского потока - в среднем до 74% - обеспечивалась за счет иностранных фильмов, и резкий уход в 2022 году голливудских киностудий пошатнул отрасль, однако уже в 2023 году российское кино стало главным драйвером роста отечественного кинопроката. А в 2024 году рынок вырос еще на 19% - совокупный объем составил 46,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили более 127 млн человек, - заявила ТАСС Ольга Любимова.

По словам министра культуры, объем рынка кинопроката на 78% обеспечен российскими фильмами. В 2024 году сразу 8 отечественных картин стали "миллиардниками".