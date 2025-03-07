Фильм «Формула-1», 2025 год: что известно о спортивной драме с Брэдом Питтом

Летом 2025 года в мировой прокат выйдет фильм «Формула-1» — спортивная драма об автогонках с Брэдом Питтом в главной роли. Ожидается, что лента будет максимально реалистичной: картину снимали прямо на трассах настоящей «Формулы», а в ее создании участвовали именитые гонщики. «Лента.ру» раскрывает дату выхода «Формулы-1», рассказывает о сюжете и актерском составе фильма.

Что известно о спортивной драме «Формула-1» с Брэдом Питтом
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Главное о фильме

  • Страна: США
  • Оригинальное название: F1
  • Жанр: спортивная драма
  • Режиссер: Джозеф Косински
  • Когда выйдет: лето 2025 года
  • Покажут ли в России: неизвестно
  • В главных ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон и другие

Дата выхода

Изначально премьера спортивной драмы была запланирована на 2024 год, однако релиз картины пришлось перенести из-за голливудских забастовок. О том, что «Формула-1» выйдет в июне 2025 года, заговорили весной 2024-го. Официальное подтверждение появилось через несколько месяцев.

Мировая премьера фильма «Формула-1» состоится 25 июня 2025 года

В этот день картину Италии и Франции. Североамериканский прокат стартует 27 июня.

Кстати, дата выхода фильма выбрана неслучайно. 29 июня 2025 года в австрийском Шпильберге пройдет один из этапов «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Производством фильма занимается студия Apple Original Film. Это значит, что через некоторое время после кинотеатрального релиза «Формулу-1» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Покажут ли «Формулу 1» в России

Информации о российской премьере «Формулы-1» пока нет. За международную дистрибуцию картины отвечает Warner Bros. Pictures: компания ушла из России в 2022 году, однако ее проекты показывают в отечественных кинотеатрах с помощью параллельного проката. При этом Apple TV+ по-прежнему доступен пользователям из России, правда, оригинальные проекты сервиса не дублируются на русский язык.

«Кинопоиск» включил фильм в топ-50 самых ожидаемых премьер 2025 года — по данным сервиса, выхода картины ждут более 15 тысяч человек.

Трейлер

Первый тизер-трейлер фильма появился на YouTube-канале FORMULA 1 7 июля 2024 года. За семь месяцев с момента релиза ролик посмотрели более 7,5 миллиона раз.

Второй тизер представили 9 февраля 2025 года во время трансляции американского Суперкубка. Тридцатисекундный ролик не раскрыл дополнительных деталей сюжета — зато сам гоночный процесс выглядел максимально эффектно.

Сюжет

Бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейес (Брэд Питт) уже давно вышел на пенсию — все из-за жуткой аварии, которую он пережил еще в середине 90-х. По просьбе старого друга (Хавьер Бардем) Сонни вновь возвращается в мир больших автогонок.

Пилоту-ветерану предстоит стать наставником Джошуа Пирса (Демсон Идрис) — перспективного молодого гонщика из команды-аутсайдера Apex.

По словам режиссера Джозефа Косински, сюжет фильма «Формула-1» будет максимально приближен к реальности. Все, что происходит на экране, так или иначе происходило во время настоящих гоночных заездов.

«Это единственный спорт, в котором твой сокомандник — это твой соперник, что само по себе драматично. Просто подумайте об этом: вы сражаетесь со своим сокомандником за место на подиуме», — Джозеф Косински, режиссер фильма «Формула-1».

Создатели

Первые новости о спортивной драме с участием Брэда Питта появились в сети еще в 2021 году. Тогда стало известно, что будущий проект будет посвящен гонкам, а режиссером фильма выступит Джозеф Косински — автор боевика «Топ Ган: Мэверик».

Сценарий фильма написал Эрен Крюгер, который работал над «Топ Ганом» вместе с Косински. Крюгер также писал сценарии для второй части «Трансформеров» и ужастика «Звонок». Оператором картины выступил оскароносный Клаудио Миранда — помимо «Мэверика», он снял «Жизнь Пи», «Обливион» и «Загадочную историю Бенджамина Баттона».

За саундтрек картины Ханс Циммер («Интерстеллар»). Продюсерами «Формулы-1» стали Джерри Брукхаймер (франшиза «Пираты Карибского моря»), Деде Гарднер («12 лет рабства»), Джереми Клейнер («Микки 17») и другие.

Исполнительный продюсер фильма — легендарный гонщик «Формулы-1», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон

Хэмилтон отвечает за фактчекинг и достоверность происходящего на экране. Джозеф Косински назвал Льюиса потрясающим партнером по производству.

«Он подключался к Zoom-встречам между своими заездами, чтобы поработать над сценарием: строчка за строчкой, шаг за шагом, чтобы убедиться, что мы соблюдаем все детали. Более того, он внес значительный вклад в сюжет на уровне самой истории», — рассказал режиссер.

Производство

Съемки картины стартовали летом 2023 года, однако их пришлось прервать из-за голливудских забастовок актеров и сценаристов.

Интересно, что в процессе съемок Брэд Питт и Демсон Идрис принимали участие в реальных гонках «Формулы-1». В июле 2024-го они Великобритании. Вымышленная команда Apex обзавелась боксом, командным мостиком и даже собственными гоночными автомобилями — модифицированными версиями болидов младшей серии «Формулы-2».

«Машины специально созданы для этого фильма. В них встроено пятнадцать креплений для камер, включая записывающие устройства, аккумуляторы и передатчики. Они созданы для съемок, но по сути своей, это настоящие гоночные болиды», — Джозеф Косински, режиссер фильма «Формула-1».

К съемкам актеров готовили реальные гонщики. Картину снимали и на других этапах «Формулы-1»: в Лас-Вегасе и Абу-Даби.

Кстати, название фильма не раскрывали до выхода первого тизер-трейлера. Долгое время в сети предполагали, что картина выйдет под заголовком Apex (по названию гоночной команды главных героев) — российские локализаторы перевели это название как «Апогей».

Официальное название «Формулы-1» (F1) стало известно только в июле 2024 года.

Актерский состав

Информация о том, что главную роль в «Формуле 1» сыграет Брэд Питт, появилась еще в 2021 году. В 2023-м стало известно, что вторая главная роль досталась Демсону Идрису из криминальной драмы «Снегопад». Имена остальных членов каста раскрыли в 2024 году.

Какие актеры сыграют в фильме «Формула-1»

В касте также заявлены Симон Эшли («Бриджертоны»), Пепе Балдеррама («Приключения Паддингтона 3») и Рэйчел Уолтерс («Гений»).

В некоторых сценах фильма также Макс Ферстаппен, Джордж Рассел, Шарль Леклер и другие.

«Мы пригласили их, потому что они феноменальны. Чтобы участвовать в «Формуле 1», нужно быть харизматичными и хорошо выглядеть. Гонщики очень похожи на звезд кино, это практически одно и то же», — объяснил продюсер фильма Джерри Брукхаймер.

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