Актеры исторического сериала рассказали о съемках в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» завершились съемки исторического сериала «Князь Андрей». Сериал рассказывает о жизни сына Юрия Долгорукого и внука Владимира Мономаха — Андрее Боголюбском, власти и междоусобных войнах на Руси XII века. Главные роли в проекте исполнили известные российские актеры Александр Голубев и Аглая Шиловская, воплотившие на экране образы Андрея Боголюбского и его жены Улиты. Они поделились впечатлениями о работе над картиной.

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Большую часть эпизодов снимали в кинопарке «Москино», где специально для проекта построили декорации древнего города-крепости Боголюбово, выполненные в стиле владимиро-суздальской архитектуры. На площадке воссоздали княжеский двор с интерьерами палат, светлиц и церкви.

«Это была настоящая магия, так как этот мир в кинопарке создавался специально для нас, для съемок сериала “Князь Андрей”. Мы приехали туда как в родовое гнездо, которое делали исходя из наших пожеланий, режиссерских, операторских, продюсерских и авторских решений. И мы, артисты, чувствовали, будто попали к себе домой», — рассказал актер Александр Голубев.

Историческая точность декораций в виде светских и культовых каменных строений русского Средневековья создавала реалистичную атмосферу, раскрывающую характеры героев.

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«Мы как будто действительно жили в каком-то древнем городе. Это позволило погрузиться в атмосферу того времени, где разворачиваются события картины. Максимально реалистичные, я бы даже сказала, живые декорации кинопарка помогали актерам почувствовать себя в той эпохе. Надеюсь, зрители это увидят», — добавила актриса Аглая Шиловская.

В проекте также приняли участие Александр Устюгов, Александр Балуев и Сергей Безруков. Сериал снят кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета и Правительства Москвы. Режиссером выступил Давид Ткебучава. Премьера запланирована телеэфире, онлайн-кинотеатре и на медиаплатформе.

© Mos.ru

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».