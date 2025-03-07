Ефремов на грани смерти, возвращение «Универа»: что смотреть на неделе

С 6 марта в кинотеатрах Никита Кологривый снова играет Кощея, но сказочного, Никита Ефремов на грани жизни и смерти, Анастасия Талызина попадает во временную петлю, Саша Бортич работает в такси, Дмитрий Чеботарев любит дочь цыганского барона, сериал «Универ» возвращается на экраны. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Что смотреть на неделе в кинотеатрах и онлайн
© кадр из сериала «Между нами химия»

«Царевна-лягушка»

Главная героиня, лягушка из городского парка, любит смотреть кино и однажды видит мультфильм о лягушке, ставшей принцессой. Вдохновившись, она ловит не стрелу, а мяч для гольфа, запущенный Иваном Царевичем, и превращается в Василису Прекрасную.

Однако из-за проклятия Кощея она днем человек, а ночью снова лягушка, теряющая память о себе. Чтобы снять заклятие, Василисе нужно вспомнить прошлое и добиться поцелуя Ивана. Только так она сможет окончательно избавиться от проклятия и изменить свою судьбу.

«Дорогая, я больше не перезвоню»

Молодой рекламщик Даня (Никита Ефремов) постоянно откладывает жизнь на потом. Он мечтает о роскошном будущем, бесконечно работает, но не чувствует себя счастливым. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в странном месте, похожем на аэропорт из его последней рекламы. Здесь есть только два рейса — в рай и в ад, но он не готов смириться с таким выбором и начинает искать путь обратно в мир живых.

Ожидая свою судьбу, Даня попадает в необычный бар с говорящим названием «Дорогая, я больше не перезвоню». Там он постепенно осознает, что жил неправильно, слишком гнался за иллюзиями и не ценил настоящее. Это дает ему шанс переосмыслить свою жизнь, понять, что действительно важно, и, возможно, найти способ вернуться, чтобы все изменить.

«Один хороший день»

Катя (Анастасия Талызина) с детства мечтала о большом городе, модных показах и карьере модельера, но ее мать видела для нее совсем другую судьбу: крепкую семью, детей и жизнь в родном городке Жупа. Бесконечные споры ни к чему не приводят, и Катя решается на побег. Чемодан собран, билет в Москву куплен, поезд уносит ее навстречу мечте… Но утром она просыпается в своей комнате, как будто ничего и не было. День снова начинается с маминых наставлений, заботливых соседей и ощущения, что кто-то поставил ее жизнь на повтор.

Сначала Катя пытается просто уехать, но каждый раз возвращается в точку старта. В поисках выхода она начинает внимательнее всматриваться в окружающих, слушать людей, с которыми прежде едва перекидывалась парой слов, и вдруг замечает в Жупе то, чего раньше не ценила. Но хватит ли ей этого, чтобы разорвать петлю? Или ее судьба — не бежать, а наконец-то понять, чего она на самом деле хочет?

«Между нами химия»

Таня (Саша Бортич) — мать-одиночка, которая день за днем разрывается между детьми и подработкой в такси. Жизнь ее не балует, но она привыкла справляться с трудностями. Однако все меняется, когда врачи ставят ей страшный диагноз. Время пошло, и теперь единственная ее забота — кому доверить своих детей, когда ее не станет. Родственники — не вариант, и Таня принимает отчаянное решение: найти достойного мужчину, который не просто женится на ней, но и станет для ее детей надежным отцом. О своем плане она рассказывает лишь одному человеку — лечащему врачу (Никита Ефремов).

К ее удивлению, судьба будто подыгрывает, и кандидатов оказывается даже больше, чем она ожидала. В водовороте знакомств, ухаживаний и неожиданных поворотов Таня не только ищет надежного спутника, но и вдруг замечает, что сама меняется. Из загнанной, уставшей женщины, привыкшей жертвовать собой, она превращается в ту, кто снова чувствует себя живой. Возможно, ее поиск — это не только попытка спасти детей, но и шанс впервые за долгое время позволить себе быть счастливой.

«Цыгане. Улица Шекспира»

Михаил — успешный московский адвокат, привыкший держать свою жизнь под контролем. Но одна встреча рушит все, что он так долго строил. Диана, его первая любовь, внезапно появляется в его жизни, прося о помощи: их дочь Яна, о существовании которой Михаил даже не знал, оказалась за решеткой. Диана обещает исчезнуть навсегда, если он спасет девушку, но вместе с этим требованием она приносит с собой и его прошлое — то, которое он много лет скрывал от всех, даже от самого себя.

Когда-то Михаил был Михаем Деметром — цыганом, изгнанным из табора 16 лет назад. Теперь он вынужден вернуться в мир, который давно оставил позади, но который по-прежнему живет в его крови. В родном таборе его встречают не только старые друзья и враги, но и вопросы, от которых не скрыться. Кто он теперь — успешный адвокат или цыган, которого когда-то отвергли свои же? Где его настоящий дом — среди городских небоскребов или у костра под открытым небом? Ради дочери Михаил готов бросить вызов судьбе, но сможет ли он выстоять перед правдой о самом себе?

«Три плюс три»

В небольшом городке Золотого кольца живут две семьи. Клячевы — это писатель Антон Павлович, его сын Леонид, кузнец, и внук Прометей, спасатель. Ларины — таксистка Валентина Петровна, ее дочь Света, экскурсовод, и внучка Юля, художница. Прометей считает Юлю мошенницей, разоблачает и сдает в полицию. Эта встреча становится поворотным моментом не только для них, но и для их родных, которым, казалось бы, не суждено найти личное счастье.

Постепенно семье Прометея предстоит познакомиться с Юлиными родственниками. И хотя все они давно потеряли надежду на любовь, между тремя мужчинами и тремя женщинами возникает шанс на новые отношения, открывая перед героями новые возможности для счастья.

«Универ. Молодые»

Пятеро первокурсников заселяются в знаменитый 510-й блок общежития МВГУ. Здесь их встречают различные персонажи, включая Павла Владимировича Зуева, который возвращается в вуз с целью вернуть ему былую славу, и Тамару Михайловну, новую комендантку, которая работает с помощью своего не слишком ответственного ассистента Киселя. Вдобавок в кампусе теперь живет Кузя, «пельменный король», ставший главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, решившая посвятить себя преподаванию после разрыва с Антоном Мартыновым.

Ребятам предстоит сталкиваться с теми же проблемами: учебой, отношениями и поиском себя, но в то же время они учат себя наслаждаться студенческими годами, пытаясь не слишком переживать по пустякам и извлекать из них максимум.

Фильмы и сериалы
Царевна-лягушка
Никита Кологривый
Антон Мартынов
Евгений Романцов
Полина Гухман
Игорь Грабузов
Антон Филипенко
Алексей Розин
Николай Ткаченко
Игорь Черневич
Александр Метелкин
Кузьма Котрелев
Роман Курцын
Евгений Сангаджиев
Арсений Семенов
Альбина Кабалина
Сергей Пиоро
Александра Соловьева
Григорий Кокоткин
Илья Лыков
Ян Цапник
Валентина Ляпина
Елена Ксенофонтова
Павел Ворожцов
Виктор Логинов
Раиса Рязанова
Антон Артемьев
Агата Муцениеце
Роман Евдокимов
Владислав Ветров
Олеся Железняк
Валерий Борисов
Никита Ефремов
Ольга Хохлова
Игорь Золотовицкий
Елена Николаева
Дмитрий Чеботарев
Светлана Пермякова
Ирина Пегова
Нелли Уварова
Евгения Добровольская
Александра Бортич
Евгений Шварц
Виталий Гогунский
Гоша Куценко
Марина Федункив