Что смотреть на неделе в кинотеатрах и онлайн

С 6 марта в кинотеатрах Никита Кологривый снова играет Кощея, но сказочного, Никита Ефремов на грани жизни и смерти, Анастасия Талызина попадает во временную петлю, Саша Бортич работает в такси, Дмитрий Чеботарев любит дочь цыганского барона, сериал «Универ» возвращается на экраны. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из сериала «Между нами химия»

Главная героиня, лягушка из городского парка, любит смотреть кино и однажды видит мультфильм о лягушке, ставшей принцессой. Вдохновившись, она ловит не стрелу, а мяч для гольфа, запущенный Иваном Царевичем, и превращается в Василису Прекрасную.

Однако из-за проклятия Кощея она днем человек, а ночью снова лягушка, теряющая память о себе. Чтобы снять заклятие, Василисе нужно вспомнить прошлое и добиться поцелуя Ивана. Только так она сможет окончательно избавиться от проклятия и изменить свою судьбу.

«Дорогая, я больше не перезвоню»

Молодой рекламщик Даня (Никита Ефремов) постоянно откладывает жизнь на потом. Он мечтает о роскошном будущем, бесконечно работает, но не чувствует себя счастливым. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в странном месте, похожем на аэропорт из его последней рекламы. Здесь есть только два рейса — в рай и в ад, но он не готов смириться с таким выбором и начинает искать путь обратно в мир живых.

Ожидая свою судьбу, Даня попадает в необычный бар с говорящим названием «Дорогая, я больше не перезвоню». Там он постепенно осознает, что жил неправильно, слишком гнался за иллюзиями и не ценил настоящее. Это дает ему шанс переосмыслить свою жизнь, понять, что действительно важно, и, возможно, найти способ вернуться, чтобы все изменить.

«Один хороший день»

Катя (Анастасия Талызина) с детства мечтала о большом городе, модных показах и карьере модельера, но ее мать видела для нее совсем другую судьбу: крепкую семью, детей и жизнь в родном городке Жупа. Бесконечные споры ни к чему не приводят, и Катя решается на побег. Чемодан собран, билет в Москву куплен, поезд уносит ее навстречу мечте… Но утром она просыпается в своей комнате, как будто ничего и не было. День снова начинается с маминых наставлений, заботливых соседей и ощущения, что кто-то поставил ее жизнь на повтор.

Сначала Катя пытается просто уехать, но каждый раз возвращается в точку старта. В поисках выхода она начинает внимательнее всматриваться в окружающих, слушать людей, с которыми прежде едва перекидывалась парой слов, и вдруг замечает в Жупе то, чего раньше не ценила. Но хватит ли ей этого, чтобы разорвать петлю? Или ее судьба — не бежать, а наконец-то понять, чего она на самом деле хочет?

«Между нами химия»

Таня (Саша Бортич) — мать-одиночка, которая день за днем разрывается между детьми и подработкой в такси. Жизнь ее не балует, но она привыкла справляться с трудностями. Однако все меняется, когда врачи ставят ей страшный диагноз. Время пошло, и теперь единственная ее забота — кому доверить своих детей, когда ее не станет. Родственники — не вариант, и Таня принимает отчаянное решение: найти достойного мужчину, который не просто женится на ней, но и станет для ее детей надежным отцом. О своем плане она рассказывает лишь одному человеку — лечащему врачу (Никита Ефремов).

К ее удивлению, судьба будто подыгрывает, и кандидатов оказывается даже больше, чем она ожидала. В водовороте знакомств, ухаживаний и неожиданных поворотов Таня не только ищет надежного спутника, но и вдруг замечает, что сама меняется. Из загнанной, уставшей женщины, привыкшей жертвовать собой, она превращается в ту, кто снова чувствует себя живой. Возможно, ее поиск — это не только попытка спасти детей, но и шанс впервые за долгое время позволить себе быть счастливой.

«Цыгане. Улица Шекспира»

Михаил — успешный московский адвокат, привыкший держать свою жизнь под контролем. Но одна встреча рушит все, что он так долго строил. Диана, его первая любовь, внезапно появляется в его жизни, прося о помощи: их дочь Яна, о существовании которой Михаил даже не знал, оказалась за решеткой. Диана обещает исчезнуть навсегда, если он спасет девушку, но вместе с этим требованием она приносит с собой и его прошлое — то, которое он много лет скрывал от всех, даже от самого себя.

Когда-то Михаил был Михаем Деметром — цыганом, изгнанным из табора 16 лет назад. Теперь он вынужден вернуться в мир, который давно оставил позади, но который по-прежнему живет в его крови. В родном таборе его встречают не только старые друзья и враги, но и вопросы, от которых не скрыться. Кто он теперь — успешный адвокат или цыган, которого когда-то отвергли свои же? Где его настоящий дом — среди городских небоскребов или у костра под открытым небом? Ради дочери Михаил готов бросить вызов судьбе, но сможет ли он выстоять перед правдой о самом себе?

«Три плюс три»

В небольшом городке Золотого кольца живут две семьи. Клячевы — это писатель Антон Павлович, его сын Леонид, кузнец, и внук Прометей, спасатель. Ларины — таксистка Валентина Петровна, ее дочь Света, экскурсовод, и внучка Юля, художница. Прометей считает Юлю мошенницей, разоблачает и сдает в полицию. Эта встреча становится поворотным моментом не только для них, но и для их родных, которым, казалось бы, не суждено найти личное счастье.

Постепенно семье Прометея предстоит познакомиться с Юлиными родственниками. И хотя все они давно потеряли надежду на любовь, между тремя мужчинами и тремя женщинами возникает шанс на новые отношения, открывая перед героями новые возможности для счастья.

«Универ. Молодые»

Пятеро первокурсников заселяются в знаменитый 510-й блок общежития МВГУ. Здесь их встречают различные персонажи, включая Павла Владимировича Зуева, который возвращается в вуз с целью вернуть ему былую славу, и Тамару Михайловну, новую комендантку, которая работает с помощью своего не слишком ответственного ассистента Киселя. Вдобавок в кампусе теперь живет Кузя, «пельменный король», ставший главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, решившая посвятить себя преподаванию после разрыва с Антоном Мартыновым.

Ребятам предстоит сталкиваться с теми же проблемами: учебой, отношениями и поиском себя, но в то же время они учат себя наслаждаться студенческими годами, пытаясь не слишком переживать по пустякам и извлекать из них максимум.