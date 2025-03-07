Скончался режиссер Вахтанг Микеладзе

Режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на кинокомпанию «Синтез-Интегра», в которой работал Микеладзе в последние годы.

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Смерть наступила 6 марта, ее причину не называют.

Вахтанг Микеладзе окончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино». Работал на студии документальных фильмов в Тбилиси, с конца 1980-х трудился в Москве.

За 53 года работы в кино Микеладзе создал более 2,5 тысячи фильмов и получил более 500 наград, премий и призов. Режиссер был одним из создателей телевизионной программы «Человек и закон», автором и режиссером циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории». За свою работу о детской преступности «Серые цветы» был удостоен премии XXVI Лейпцигского кинофестиваля.

Также он снял картины «Умереть в Сталинграде» (2014), «Эрмитаж. Пульс жизни» (2014), «Кровавые листья сакуры» и др.