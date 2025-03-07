Брэда Питта, Ди Каприо и других звезд показали в тизере шоу "Наша Russia"

Сегодня в эфире ТНТ в 22:00 и на "Кинопоиске" состоится премьера фильма "Наша Russia. 8 марта", спецвыпуска знаменитого шоу нулевых, приуроченного к Международному женскому дню.

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По такому поводу канал делится несколькими новыми тизерами, представляющими, в частности, звёзд проекта (помимо обязательных Михаила Галустяна и Сергея Светлакова, там появятся Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Серов, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Люся Чеботина и Стас Михайлов), а в одном из них задействованы дипфейк-образы известных зарубежных актёров - Брэда Питта, Вина Дизеля, Райана Гослинга, Марлона Брандо, Антонио Бандераса, Мэттью Макконахи, Киану Ривза и Леонардо Ди Каприо.

Анонсируется, что, среди прочего, герои фильма поздравят прекрасную половину человечества с праздником и "поделятся философскими мыслями о жизни".