Стало известно, кто сыграет в фильме «Отель «У погибшего альпиниста»

Создатели фильма «Отель «У погибшего альпиниста» объявили о пополнении в актёрском составе: в ленте сыграют Светлана Ходченкова и Алёна Михайлова. С ними выпустили соответствующие постеры.

© Чемпионат.com

«Отель «У погибшего альпиниста» — новая экранизация фантастического детектива братьев Стругацких. По сюжету инспектор Петер Глебски, получив анонимное письмо о готовящемся убийстве, приезжает в горный отель.

© «Марс Медиа»

© «Марс Медиа»

Вместе с Ходченковой и Михайловой в картине сыграет Евгений Цыганов — у него будет главная роль. Режиссёром выступит Александр Домогаров-младший. Съёмки ленты стартуют в конце марта. Премьера намечена на 2026 год.