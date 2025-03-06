Топ фильмов про женщин за рулем: что точно стоит посмотреть

Содержание«Итальянская гонщица» (2016), спортивная драма«Доброе утро» (1955), драма, комедия«Форсаж» (2001-2026), боевик, триллер, криминал«Осторожно, бабушка!» (1961), комедия«Тельма и Луиза» (1991), комедия, драма, криминал

В преддверии 8 марта редакция «Автокода» пересмотрела фильмы, где женщины с легкостью управляют самыми разными транспортными средствами – от легковушек до самосвалов. Получился небольшой, но яркий топ, который доказывает: место за рулем – это не вопрос пола, а вопрос характера.

Если вы еще не видели эти фильмы, обязательно добавляйте их в свой список для просмотра.

Это вольная экранизация жизни итальянского гонщика Карло Капоне, победителя чемпионата Европы по ралли в 1984 году. Только в центре сюжета находится семнадцатилетняя Джулия (Матильда де Анджелис), молодая и обаятельная девушка, которая берет на себя ответственность за младшего брата. Она должна выиграть гонку, чтобы спасти заложенный дом своей семьи.

Джулия мастерски управляет Porsche 911 GT3, а помогает ей в этом старший брат Лорис (Стефано Аккорси) – бывший гонщик, чья карьера пошла под откос из-за наркотической зависимости.

Фильм выделяется не только динамичными сценами с Ferrari, Lamborghini и Porsche, но и эмоциональной историей девушки. Джулии приходится нести груз ответственности за семью и бороться за собственное место в мире автоспорта.

Производственная комедия с нотками феминизма, где женщина берет управление в свои руки и в прямом, и в переносном смысле. Катя Головань (Татьяна Конюхова) – застенчивая, но упорная девушка, которая приезжает на строительство автомагистрали на Кубани. В ее распоряжении не легковушка, а настоящий ГАЗ 51.

Катя не только осваивает профессию водителя, но и доказывает, что готова работать наравне с мужчинами, несмотря на предвзятость. Этот фильм – один из первых примеров в советском кино, где женщина за рулем показана как равноправная участница большой стройки. И хотя сюжет развивается вокруг любви, главная линия – это взросление героини и ее путь к профессиональному признанию.

Это культовая медиафраншиза, которая на 2025 год состоит из 10 полнометражных фильмов, двух короткометражек и мультсериала. Франшиза, начавшаяся в 2001 году, продолжает радовать поклонников невероятными погонями и экшеном.

Одна из ярких фигур в картине – Летти Ортис (Мишель Родригес). Летти – возлюбленная Доминика Торетто (Вин Дизель), главного героя франшизы. Но она не просто поддержка для мужчины, а настоящая звезда автоспорта, прекрасно разбирающаяся в автомобилях и гонках. Как и Доминик, Летти не только без страха садится за руль, но и легко обгоняет даже самых опытных мужчин на треке.

Ее талант и навыки были продемонстрированы не раз, в том числе в одном из самых зрелищных моментов франшизы: гонке по улицам Лондона. Летти лидировала большую часть дистанции, и даже несмотря на поражение на финише, оставалась на высоте.

В фильмах Летти Ортис управляла такими культовыми авто, как :

Chevrolet Corvette C2;Jensen Interceptor Mk3;Nissan 240SX;Chevrolet Nova SS;Nissan Silvia S14.

Если вы тоже хотите почувствовать себя настоящей гонщицей, можете поискать некоторые модели на вторичке. Они до сих пор встречаются в продаже. Правда, это не самые массовые автомобили, поэтому придется постараться. Например, по данным агрегатора «Автокод Поиск», сейчас на разных досках объявлений можно найти всего 80 шт. Nissan Silvia S14 разных лет выпуска.

Мы отыскали яркий и раритетный вариант за 2 млн рублей и пробили его через «Автокод».

Проверка авто показала несоответствие года выпуска с тем, что указан в объявлении.

Продавец заявляет 1999 год, тогда как машина выпущена в 1987 году. Разница в 12 лет – не такая уж мелочь.

Также у машины скручен пробег, что вполне ожидаемо для возрастного автомобиля. 236 000 км – внушительная цифра, которая может отпугнуть покупателей.

Не обошлось и без изменений в конструкции ТС. О таких изменениях собственник обязан уведомлять ГИБДД. Также эти данные должны быть зафиксированы в ПТС. Если информация о внесенных изменениях отсутствует в документе, у покупателя возникнут проблемы с регистрацией авто и прохождением техосмотра.

Покупка такого авто – выбор для настоящих ценительниц, готовых закрыть глаза на возраст и вложить средства в восстановление.

В этом советском фильме сочетаются дружба, работа, любовь, семейные ценности и... автомобили. Молодая директриса Леночка (Ариадна Шенгелая) возглавляет строительство нового Дома культуры, но из-за нехватки опыта сталкивается с самыми разными трудностями. На помощь приходит ее энергичная бабушка (Фаина Раневская) – «лихачка» с неиссякаемым энтузиазмом.

Автомобиль «Москвич-401» под управлением бабушки превращается в полноправного героя фильма. На этом авто героиня лихо рассекает по улицам, устраивая импровизированные гонки и находя нестандартные решения для любых проблем.

С юмором и теплотой фильм показывает, что любовь к жизни, целеустремленность и страсть к машинам не зависят от возраста и пола.

«Тельма и Луиза» (1991), комедия, драма, криминал

Фильм давно стал культовым, а его героини – символом женской свободы. Луиза (Сьюзен Сарандон) работает официанткой, а Тельма (Джина Дэвис) – домохозяйка, живущая под контролем деспотичного мужа. Однажды подруги решают устроить себе небольшой уикенд, который переворачивает их жизни.

Поездка начинается как обычное приключение, но после нападения на Тельму события принимают неожиданный оборот. Луиза защищает подругу и стреляет в насильника. Теперь женщинам приходится скрываться, мчась навстречу свободе по бескрайним американским шоссе.

Неотъемлемая часть фильма – голубой кабриолет «Форд Тандерберд» 1966 года, на котором Луиза и Тельма удирают от полиции к границам Мексики. Это авто уже не средство передвижения, а олицетворение женской независимости и смелости.

Ранее мы рассказывали, какой автомобиль хотят женщины и что им готовы подарить мужчины.

Автор: Ольга Паршакова

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