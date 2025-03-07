Состоялась мировая премьера фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Сегодня в кинотеатрах мира состоялась премьера фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли. До России картина должна добраться 15 марта.

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Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Также в актёрский состав вошли Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки, Стивен Ян, Анамария Вартоломеи, Энгус Имри, Томас Тургус, Пэтси Ферран, Дэниэл Хеншэлл и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Пон Джун-хо («Паразиты»).