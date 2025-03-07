Саундтрек к фильму «Пророк» попал в топ-альбомов на Apple Music

Саундтрек к фильму Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» занял пятое место в списке топ-альбомов сервиса Apple Music в России.

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Альбом вышел на музыкальной платформе 14 февраля. В сборник вошли восемь треков в исполнении группы The Hatters и сыгравших в фильме актеров, том числе Юры Борисова, Анны Чиповской, Надежды Грицкевич.

Кроме того, композиция Грицкевич «Колыбельная Наташи» возглавила топ-200 сервиса Shazam Россия и заняла 16-е место мирового рейтинга 50 самых популярных треков Shazam Discovery, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в российских кинотеатрах достигли 1 млрд рублей.