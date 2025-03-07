С какими трудностями сталкиваются кинематографисты в России

Кинематографисты в России испытывают трудности при желании снять фильмы на территории различных крупных предприятий из-за большой бюрократии или отказа в проведении работ, в результате возникают сложности в показе красивых кадров и рассказе о людях труда. Об этом в ходе пленарной сессии "Кино и недра. В поисках героя нового времени" сообщили участники международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", который проходит в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 5 по 9 марта.

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«Довольно сложно попасть на какой-то объект промышленный, куда не допускаются обычные люди. Надо сделать миллион разрешений на каждую детальку и оборудование. Например, мы снимали на Чиркейской ГЭС, и туда тяжело было попасть, нужно было пройти семь кругов ада. Но показать этот объект оказалось очень красиво, сочно и для зрителя привлекательно. Когда есть встречное движение со стороны администраций регионов - это очень упрощает работу, главное им все правильно преподнести и сделать качественный сценарий», — отметил продюсер компании "Арт пикчерс вижн" Денис Усенко.

Директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев пояснил, что в настоящее время в 15 регионах России существуют кинокомиссии, которые помогают кинематографистам войти в регион. По его словам, планируется разработка единых стандартов и алгоритмов доступа на предприятия, чтобы было понятно, как заранее с ними согласовать съемочное оборудование, с кем связываться по этому вопросу.

«Во многих регионах ты приходишь и говоришь, что нужно поднять дрон, а люди не понимают, о чем ты говоришь. Они говорят "нельзя", хотя выясняется, что можно на самом деле», — отметил он.

Сценарист, режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов и гильдии неигрового кино и телевидения Дарья Хренова сообщила, что даже при заинтересованности всех сторон в создании проекта, предприятия не пускают на свою территорию.

«Вы даже не представляете, скольких сил [это требует], мы даже с письмами от Минпромторга РФ обращались на предприятия, и они блокировали доступ, хотя в то же время они выражают желание, чтобы они были на экране. На мой взгляд, главная проблема - отсутствие точки сборки: что понять, что хотят заводы, что - Минкульт, что - Минпромторг, а что - сами авторы. Это совершенно разные пять позиций, которые не совпадают нигде и ни в чем. Например, что ищет автор - какую-то проблему, боль какого-то героя, что не всегда нравится предприятиям», — отметила она.

О кинофестивале

XXIII фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в этом году проходит с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске. Режиссером церемоний открытия и закрытия кинофестиваля выступил актер и педагог, художественный руководитель Государственного академического Большого театра (ГАБТ) оперы и балеты Узбекистана имени Алишера Навои Алексей Франдетти. Ключевыми событиями деловой программы стали пленарные сессии, посвященные, в частности, вопросам развития инфраструктуры кинопроизводства, формирования кинокластеров в странах БРИКС. Образовательная программа состоится в формате интенсива и лекций с ведущими экспертами киноиндустрии. Отдельный блок фестиваля посвящен предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.

ТАСС - стратегический информационный партнер фестиваля.