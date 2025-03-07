Недавно Universal Pictures представила первый трейлер пятого «Шрека», но долгожданное возвращение культового персонажа обернулось разочарованием. Фанаты заметили, что студия радикально изменила внешний вид и атмосферу мультфильма.

Главный герой всегда выделялся среди анимационных персонажей своей грубоватой харизмой, циничным юмором и многослойностью – как и положено огру. Однако в новой версии его образ будто подогнали под современные тренды: кожа стала гладкой, мимика изменилась, и теперь Шрек больше напоминает результат неудачных косметических процедур, чем привычного неидеального, но живого персонажа. В сети уже шутят, что огр «переборщил с филлерами».

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Разочарованные фанаты уже запустили кампанию в защиту классического образа Шрека. В сети набирает популярность ролик, где старый огр видит свою новую версию и отправляется к создателям разбираться.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kakza4empo4emu.