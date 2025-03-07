Названы лучшие советские фильмы о женщинах

В преддверии Международного женского дня телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" спросил у зрителей, какие советские фильмы про женщин и для женщин они любят больше всего. Самым лучшим был признан фильм "Девчата".

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Картина Юрия Чулюкина была практически подарком на Международный женский день - его премьера прошла накануне 8 Марта в московском Центральном доме кино. Фильм был снят по повести Бориса Бедного, который также стал сценаристом картины, хотя некоторые судьбы героинь для фильма были изменены. Так, Анфиса уезжала из поселка, оставляя влюбленного в нее инженера Дементьева. А Надя должна была расстаться с нелюбимым Ксан Ксанычем.

Второе место зрительского опроса поделили две картины: "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова и "Служебный роман" Эльдара Рязанова.

Когда на экраны вышла история трех подруг, приехавших покорять Москву, в кинотеатры выстраивались огромные очереди за билетами. По оценке самого Меньшова, при бюджете 550 тыс. рублей фильм заработал 50 млн. После премьеры на Берлинском кинофестивале фильм купили более чем в ста странах. И конечно, вершиной международного признания стало вручение картине "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", хотя в 1981 году на эту же премию претендовали Иштван Сабо, Акира Куросава и Франсуа Трюффо.

Комедию "Служебный роман", также оказавшуюся на второй строчке топа, Эльдар Рязанов поставил по пьесе "Сослуживцы", написанной им в соавторстве с Эмилем Брагинским. История преображения невзрачного директора статистического учреждения Калугиной в красавицу полюбилась советским зрителям - "Служебный роман" был назван фильмом года по версии читателей журнала "Советский экран", а исполнители главных ролей, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, - актерами года.

Третье место у производственной мелодрамы "Самая обаятельная и привлекательная" режиссера Геральда Бежанова. В год выхода картина стала лидером советского проката, ее посмотрели почти 45 млн человек. Это при том, что от фильма многого не ждали: бюджет был выделен небольшой, актеры снимались в собственной одежде, некоторые из артистов спорили с режиссером, считая, что сценарий надо трактовать иначе. Но опросы показывают, что комедия остается популярной и любимой зрителями и по сей день.

На четвертом месте фильм "Женщины" режиссера Павла Любимова, созданный по одноименному произведению Ирины Велембовской, которая выступила также соавтором сценария. Картина рассказывает о судьбах трех работниц мебельной фабрики. Фильм принес первую известность Виталию Соломину. Зрители оценили трогательный сюжет, в прокате фильм посмотрели более 35 млн человек - это один из лучших результатов 1960-х годов.

Замыкает топ-5 военная драма "...А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, рассказывающая о подвиге девушек-зенитчиц, остановивших вражеских диверсантов во время Великой Отечественной войны. Картина была создана по произведению Бориса Васильева. Картина стала лидером проката, а читатели журнала "Советский экран" назвали ее лучшим фильмом 1973 года.

Наглядно

Топ любимых у зрителей картин о женщинах

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нем приняли участие 2175 человек.