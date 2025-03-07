Рецензия на сериал «Между нами химия»

В онлайн-кинотеатре Wink вышли первые две серии драмеди «Между нами химия», в котором Саша Бортич играет смертельно больную мать-одиночку в поисках нового мужа. Вместе с Бортич в сериале снялись Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова и Антон Филипенко. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые эпизоды сериала — и рассказывает, почему его не стоит пропускать.

© Кадр из трейлера

Таксистка Таня (Саша Бортич) три года назад потеряла мужа и с тех пор одна растит двоих детей: младшего Ваню (Мирон Проворов) и старшую Марту (Людмила Юлова). О личной жизни она особенно не задумывается — но только до тех пор, пока не узнает, что у нее рак. Врачи дают ей около года. Оставлять детей нерадивым родственникам (Нелли Уварова и Павел Ворожцов) Таня не хочет, а «завещать» друзьям (Мария Карпова и Антон Филипенко) — не может по закону. Тогда девушка решает за оставшееся время найти кого-нибудь мало-мальски порядочного себе в мужья. Потенциальных кандидатов оказывается немало. Среди них — притягательный Никита Ефремов («Нулевой пациент»), искрометный Евгений Сангаджиев (артист «Гоголь-центра», режиссер Happy End и «Балета»), очаровательный Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), обольстительный Илья Лыков («Престиж»), и уже упомянутые: скуфствующий Ворожцов («Лихие») и подбешивающий Филипенко («Почка»). О любви речи не идет, но, как водится, лишь до поры до времени.

Сериал «Между нами химия» много за что требуется похвалить, но его ключевым достижением видится долгожданное придание некоторой осмысленности жанру российской комедии о тикающих часиках. В таких историях бесчисленные женщины ищут бесчисленных мужей или (а иногда — и) стремятся родить бесчисленных детей. Все это в каждом случае имеет разную степень артикулированности, но так или иначе подразумевает неполноценность любого другого агрегатного женского состояния. Обусловлено происходящее, как правило, попытками вписаться в актуальную социальную норму.

«Между нами химия» — иной случай: для героини Саши Бортич подбор партнера оказывается буквально вопросом жизни и смерти — и, соответственно, обзаводится осязаемым драматургическим весом.

«Между нами химия» — сериал о близости смерти, но в нем обнаруживается не только внушительный жизнеутверждающий элемент, а вообще очень много жизни. И любви, которая, как сообщает титр в конце каждого эпизода, смерти сильнее. Во многом это заслуга команды создательниц — режиссера Карины Чувиковой и ее соавторов по сценарию Юлии Гулян (байопик поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной «Ника») и Евгении Хрипковой («Звоните ДиКаприо!»). Трансформирующий женский опыт, по всей видимости, становится в некотором роде специализацией Чувиковой: она написала сценарий для предстоящей экранизации советской радиопьесы «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд, а до этого успела поработать над комедийным сериалом «Нина». В нем героиня Виктории Исаковой тоже пыталась заново собрать одномоментно рухнувшую жизнь, только ставки были не такими высокими: после ухода мужа-богача к любовнице ей с детьми приходилось приспосабливаться к обитанию в обычной панельке.

«Между нами химия» — первая сольная режиссерская работа Чувиковой. Поэтому отчасти даже поразительно, что львиная доля очарования шоу строится на большом числе маленьких режиссерско-актерских находок — моментов, какие, например, постановщик Жора Крыжовников любит подсматривать в советском кино. Собственно, креативный продюсер «НМГ Студии» в здешних титрах не значится, но вполне мог бы, раз уж его уши тут торчат отовсюду — из ручной камеры оператора Никиты Кармена («Трудные подростки»), из дерганого монтажа Владимира Калязенского и Александра Пузырева (последний в том числе монтировал крыжовниковский «Лед 2»). В итоге «Между нами химия» часто напоминает кроссовер едкой «Почки» с сахарным «257 причин, чтобы жить», поставленный как раз режиссером «Звоните ДиКаприо!».

Ничто из этого, разумеется, не состоялось бы без выдающегося актерского ансамбля. В «Между нами химия» можно отыскать, предположительно, лучшую роль в карьере Никиты Ефремова, изображающего веселого сокурсника Бортич по химиотерапии, — пускай суммарного хронометража за первые три серии у него кот (точнее пес) наплакал. Или, скажем, чудесное выступление Евгения Сангаджиева, который играет не только коллегу персонажа Алексея Розина из «Почки», но и его соратника по хирургическому чувству юмора. Упоительно гнусненькую Нелли Уварову, умилительно бестолкового Павла Ворожцова. И так далее.

Но в первую очередь «Химия» — понятно, бенефис Саши Бортич, которая недавно мирилась со смертью отца под хиты 90-х в комедии «Танцуй, селедка!», а теперь свыкается уже со своей — под «Любочку» группы «Маша и Медведи» и другие милые сердцу вещи. Для Бортич материал Чувиковой, Гулян и Хрипковой кажется настоящим подарком, поскольку дает поиграть комедийными и драматическими мускулами одновременно. Но главная его притягательность состоит в том, что таксистка Таня относится к редкому для российского кинематографа типу героинь, которые выписываются по-настоящему сложными, а не просто злыми, — и из-за этого сразу же завоевывает зрительское сочувствие. Бортич остается только поставить пять звезд.